Jogos Brasileiros Universitários (JUBs) Futebol movimentam a UniRV

Os Jogos Brasileiros Universitários (JUBs) Futebol começaram nesta segunda-feira (17/5) e estão movimentando a Universidade de Rio Verde (UniRV). A abertura oficial aconteceu no último domingo (16/5) e reuniu representantes da Confederação Brasileira de Desporto Universitário (CBDU); da Federação Goiana de Desporto Universitário (FGDU) e das delegações da UNIP – FUPE/SP, Uniateneu – FUCE/CE, Universo – FGDU/GO, UniFTC – FUBE/BA e Unama – FEUP/PA.

O JUBs Futebol 2021 é uma realização da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU) e Federação Goiana de Desportos Universitários (FGDU), e funciona como seletiva para o Pan-americano, que acontece em Mérida, no México; de 1º a 12 de outubro. Seguindo as recomendações sanitárias, a competição será realizada sem a presença de público, somente atletas, comissão técnica e comitê organizador circularão pelo local da competição.

Neste ano, a UniRV sediará os jogos brasileiros universitários, na modalidade de campo, que acontecem às 9h, 11h e 13h, com previsão de encerramento no próximo dia 22. “Estamos felizes pela oportunidade de sediar os JUBs Futebol, essa importante competição que marca a retomada do esporte universitário brasileiro. A chave da UniRV foi entregue a CBDU e a FGDU para que todos sintam-se em casa”, disse o Reitor da Universidade de Rio Verde – UniRV, professor Me. Alberto Barella Netto.

O presidente da FGDU e vice-presidente regional do Centro-Oeste da CBDU, Lusimar Santos, também falou sobre a importância da retomada das competições: “Importância imensurável; os atletas, as Universidades e nós precisávamos desse retorno” disse. “É um momento marcante para o desporto universitário, onde conseguimos reunir vários atletas, várias instituições e isso nos deixa muito feliz” completou.

Jogos Brasileiros Universitários (JUBs) vale classificação para o pan-americano universitário no México

Os JUBs tem premiação em medalhas e troféus, e também agrega pontuação para a universidade no troféu eficiência da CBDU, que premia as instituições de ensino superior do Brasil de acordo com o rendimento esportivo. Além disso, vale classificação para o pan-americano universitário no México.

Durante a abertura dos jogos, o prefeito de Rio Verde avaliou como muito positivo a UniRV sediar o modalidade de futebol dos Jogos Brasileiros Universitários. “Temos que dar os parabéns para a UniRV, na pessoa do Reitor, Barella, que está trazendo um evento a nível nacional, cercado de todos os rigores sanitários para trazer segurança a todos que participam. Esse campeonato é uma prévia para o ano que vem. A UniRV mais uma vez se destacando na organização de grandes eventos, sem dúvida é um dia bastante alegre para a cidade de Rio Verde, “afirmou Paulo do Vale.

O deputado Lissauer ainda destacou que a Universidade de Rio Verde tem atuado para o fortalecimento do esporte. “Um evento dessa magnitude mostra que a UniRV e Rio Verde estão preparados para eventos nacionais, “concluiu.