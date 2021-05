Sesc Goiás e prefeitura de Goiânia lançam projeto Claque

O projeto Claque, 100% virtual e voltado para artistas goianos, será lançado nesta quarta-feira (19/5). A ação, feita em parceria entre o Sesc Goiás e a prefeitura de Goiânia, tem o objetivo de selecionar e contratar apresentações dos profissionais que foram prejudicados devido a pandemia do coronavírus. Assim, todo o processo de credenciamento acontecerá de forma on-line, o que possibilitará a participação de artistas de todo o Estado. As inscrições poderão ser realizadas gratuitamente pelo site do dia 1º ao dia 13 de junho.

Poderão se credenciar ao projeto Claque profissionais de arte e cultura, desde que obedeçam aos requisitos estabelecidos no edital. Assim, serão selecionadas propostas produzidas através de plataformas digitais, que serão disponibilizadas de forma virtual a partir de julho nas redes oficiais do Sesc Goiás.

A divulgação dos resultados está prevista para o dia 28 de junho. Assim, segundo os organizadores do projeto Claque, os artistas goianos selecionados irão se apresentar no Sesc Goiás entre julho e dezembro do ano de 2021.

Mais sobre o projeto Claque

Para a realização do projeto Claque, o Sesc Goiás realizou a pesquisa “Percepção dos Impactos da Covid-19 nos Setores Culturais e Criativos do Brasil”. Ela foi realizada por pesquisadores, gestores públicos e instituições do segmento.

De acordo com os dados obtidos, a perda total de renda entre profissionais dos setores cultural e criativo, devido a pandemia do coronavírus, foi de 45,7%. Além disso, a pesquisa também apontou que 72% dos artistas participantes estão na cena como Pessoa Física e apenas 28% como Pessoa Jurídica (MEI). Assim, o Claque prevê também a contratação de artista que trabalham como Pessoa Física, o que não acontece em outros editais do projeto Ocupação Sesc.