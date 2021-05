7 parques estaduais em Goiás serão reabertos para visitação

Sete parques estaduais em Goiás serão reabertos a partir desta quinta-feira (20/5), após alguns meses fechados devido a pandemia da Covid-19. Assim, as Unidades de Conservação (UCs) serão abertas pelo Estado para visitação pública e para fins de pesquisas e levantamentos científicos presenciais. Dessa maneira, são incluídas atividades educativas e de lazer comunitário, como caminhadas, ciclismo e visitas contemplativas. O funcionamento destes locais será realizado de forma gradual e monitorada.

De acordo com a portaria publicada nesta terça-feira (18/5), no Diário Oficial do Estado (DOE), os parques estaduais de Goiás funcionarão tendo que cumprir os protocolos de segurança para controle da pandemia da Covid-19.

Dessa forma, fica autorizada a reabertura para visitação nos parques estaduais da Serra de Caldas Novas, dos Pirineus, de Terra Ronca, Altamiro de Moura Pacheco e João Leite, unidades vizinhas que são geridas conjuntamente. Ademais, Parque Estadual Telma Ortegal, Águas do Paraíso e a Área de Relevante Interesse Ecológico Águas de São João. As demais Unidades de Conservação Estaduais permitem somente atividades devidamente autorizadas pelas suas chefias.

Protocolos sanitários para a reabertura de parques estaduais em Goiás

Segundo a secretária Andréa Vulcanis, da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), algumas medidas serão tomadas “para garantir a segurança aos usuários”. Assim, será obrigatório o uso de máscara de proteção durante todo o período de permanência nos parques estaduais de Goiás. Além disso, é orientado o uso de álcool 70%, a ser transportado por cada usuário em recipientes individuais.

A portaria também orienta manter ambientes bem ventilados, com janelas e portas abertas. Ademais, a realização de limpeza e desinfecção com frequência dos ambientes, pisos, corrimãos e lixeiras. Também balcões, maçanetas, tomadas, torneiras, bem como de outros objetos de uso coletivo, como bancos.

Ainda devem ser removidos jornais, revistas, panfletos e livros dos locais de comum acesso. Por fim, que seja mantido o distanciamento mínimo de dois metros entre bancos, cadeiras e móveis de descanso.

Terra Ronca

Para a visitação nas cavernas do Parque Estadual de Terra Ronca, um dos parque estaduais de Goiás que será reaberto, há medidas de prevenção específicas. Dessa maneira, ficou definido que o grupo de visitantes será reduzido a, no máximo, seis pessoas para um condutor. Ainda deverá ser observado o distanciamento de dois metros entre cada integrante do grupo.

No interior da UC, além do uso da máscara facial, é obrigatória a higienização das mãos com álcool 70% antes de entrar na caverna e logo ao sair, tanto para os condutores, quanto para os visitantes. O condutor também deverá garantir que todos os equipamentos de uso pessoal e coletivo, como capacetes, lanternas, calçados e vestimentas, sejam desinfetados. A exceção é para aqueles que, por orientação do fabricante, não possam receber produtos químicos.

Outra regra específica para o local é a de limitação de cinco minutos para paradas de contemplação e descanso. O objetivo é reduzir a aglomeração de pessoas.

Como em outros parques estaduais de Goiás, o Parque Terra Ronca terá sua capacidade de público readequada. Assim, a visitação acontece respeitando o espaçamento mínimo de dois metros entre as pessoas. Ademais, o limite estabelecido pelo Plano de Manejo, caso a unidade o possua, até o limite estabelecido nas orientações da Secretaria Estadual de Saúde.

*Com informações da Semad