Balada Responsável aborda quase 400 motoristas no primeiro dia, em Goiânia

As blitzes do programa Balada Responsável abordaram cerca de 400 motoristas no primeiro dia de retomada da ação, em Goiânia. O programa foi retomado pelo Departamento Estadual de Transito de Goiás (Detran-GO) nesta terça-feira (18/5).

A ação desenvolvida pelas Gerências de Educação de Trânsito e de Fiscalização do Detran-GO e pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) aconteceu em dois locais diferentes da capital.

Segundo o Detran-GO, a fiscalização estava suspensa devido a pandemia da Covid-19. Das pessoas abordadas, sete foram autuadas por estarem dirigindo sob efeito de álcool, oito foram flagradas com veículo não licenciado e cinco autuadas por dirigir sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

De acordo com o Detran-GO, o programa retornou com adaptações para evitar a disseminação da Covid-19. Os policiais utilizarão o próprio smartphone e não manusearão os documentos físicos dos condutores.

O condutor só é convidado a sair do veículo se apresentar sinas de embriaguez, para fazer o teste do bafômetro, ou se os policiais acharem alguma irregularidade.

O Detran-GO afirma que o etilômetro usado para os testes possui bocal descartável, que elimina o risco de contaminação. Além disso, o ar não retorna ao bocal, evitando que o condutor aspire qualquer partícula presente no aparelho, que será higienizado a cada teste.

Motorista flagrado pela Balada Responsável dirigindo bêbedo pagará multa de R$ 2.934,70

De acordo com o Departamento de Trânsito, o condutor que for flagrado dirigindo sob o efeito de álcool, ou que se negar a fazer o teste do bafômetro, será autuado e terá que pagar multa no valor de R$ 2.934,70, além de responder um processo que pode resultar na suspensão de 12 meses do direito de dirigir. O veículo também ficará retido até que seja apresentado outro motorista habilitado.

O Detran-GO ainda explica que quando o etilômetro acusa valor igual ou superior a 0,34 miligramas por litro de ar, ou o exame de sangue apresentar resultado igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, o motorista será enquadrado em crime de trânsito e além das punições ele será preso em flagrante.