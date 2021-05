Digital LAB, projeto da UFG, faz tour virtual em museus de Goiás

Grande parte dos museus em Goiás estão fechados desde o primeiro decreto devido a pandemia do coronavírus, em março de 2020. Assim, a visitação e ocupação on-line passou a única alternativa, tendo em vista o cenário sanitário. E é essa nova vivência de uma visita ao museu que o Digital LAB, um laboratório 100% digital da Universidade Federal de Goiás (UFG), pretende proporcionar.

O projeto atua no ensino, na pesquisa e na extensão universitária e está disponibilizando exposições em 360º (tour virtual), escaneamento e apresentação de imagens, obras de arte, artefatos e elementos têxteis em 2D e 3D. Já é possível, pro exemplo, ter uma experiências criadas pelo laboratório em museus de Goiânia e da cidade de Goiás.

O Digital LAB, da Universidade Federal de Goiás, foi inaugurado no último sábado (15/5). Durante o evento de lançamento, o idealizador e coordenador do projeto, o professor Dr. Pablo Fabião Lisboa, destacou que, em função do distanciamento social, “a maioria dos museus estão carentes de recursos tecnológicos para estabelecer os diálogos sociais necessários”.

Segundo Pablo, o Digital LAB entra com a expertise, as técnicas e as tecnologias “para produzir tours 360º, escaneamentos 2D e 3D, visando o cumprimento da missão dos museus e da universidade”, disse.

Onde já é possível fazer tour virtual pelo Digital LAB

Por meio do site do Digital LAB, você acessa ferramentas, com o tour virtual, . Dessa maneira, as pessoas podem visitar a antiga Estação Ferroviária, em Goiânia, e também o Museu Frei Confaloni, inaugurado em 2019 no mesmo local.

Além disso, também possível fazer um tour virtual na exposição de 50 anos Museu Antropológico Universidade Federal de Goiás e no módulo “Jardim das Descobertas”, que acontece no mesmo lugar. Ademais, pelo Digital LAB, você visita virtualmente o Centro de Memória e Cultura do Poder Judiciário do Estado de Goiás, inaugurado em 2018 na cidade de Goiás.

Ao longo de 2021, o Digital LAB também irá propor uma agenda de discussões e reflexões acadêmicas e científicas. Assim, irá realizar as lives “Diálogos Digitais”, com 13 palestrantes confirmados para o segundo semestre. Ademais, um webnário previsto para o primeiro semestre de 2022.

O site da Secult Goiás também já possibilita fazer tours virtuais por alguns museus do Estado. Assim, as visitas virtuais acontecem no Museu Pedro Ludovico, no Museu de Arte Contemporânea de Goiás, no Museu Zoroastro Artiaga e no Museu da Imagem e do Som, todos em Goiânia. Além disso, no Palácio Conde dos Arcos, na cidade de Goiás, e no Museu Ferroviário de Pires do Rio.

Semana Nacional dos Museus

Até o próximo domingo (23/5) acontece a 19ª Semana Nacional de Museus, que terá ampla programação desenvolvida pela Secretaria de Cultura de Goiás (Secult Goiás). Assim, as atividades serão realizadas nas unidades de Goiânia e também do interior do Estado.

O público terá acesso a palestras, exposição, sarau musical e videocast gratuitos, transmitidos ou disponibilizados na internet. Inclusive, em um dos eventos on-line, nesta quinta-feira (20/5), haverá a participação da Paula Falcão, CEO do Aproveite a cidade.

Confira matéria com a programação completa do evento.