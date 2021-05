Jurassic Safari Experience: evento acontece em Goiânia no mês de junho

O Jurassic Safari Experience, evento que mistura interatividade, diversão e ciência, acontece no estacionamento do Flamboyant Shopping Center, no Jardim Goiás, em Goiânia, entre 18 e 20 de junho, em 15 apresentações. Assim, terá um formato similar a um safari, ou seja, sem a necessidade de sair do carro.

Na chegada a experiência imersiva os participantes irão percorrer um caminho com réplicas de dinossauros em tamanho real. Além disso, ao final do percurso, os veículos serão direcionados a um espaço onde ocorrerá um show.

Como acontece a apresentação

A apresentação do Jurassic Safari Experience conta a história de um grupo de cientistas que recriou dinossauros de diversos períodos a partir do DNA de fósseis. Assim, há diversas réplicas de répteis pré-históricos animados por técnicas de manipulação humana e “animatronic”. Estas réplicas correm ao redor dos carros. Ademais, segundo a organização, o conteúdo do evento tem supervisão de um paleontólogo.

O acesso ao áudio das apresentações poderá ser feito por meio de canal FM do rádio do veículo. Já a compra de alimentos, bebidas e souvenires é feita toda pelo celular.

As sessões do Jurassic Safari Experience acontecerão de sexta-feira a domingo na capital goiana. Assim, os ingressos custam entre R$ 160 e R$ 210 (carro para até quatro ocupantes – independentemente da idade) pelo site www.jurassicsafari.com.br. A experiência completa, safari mais show, tem duração de cerca de 55 minutos.

Jurassic Safari Experience – Goiânia

Onde: Estacionamento do Flamboyant Shopping Center – Av. Dep. Jamel Cecílio, 3300 – Jardim Goiás

Quando: de 18 a 20 de junho

Valor: Entre R$160 e R$210 por veículo (depende da localização) | Até quatro pessoas por carro (independente da idade)

Site de Vendas: www.jurassicsafari.com.br

Classificação Etária: Livre