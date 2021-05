PC divulga retrato falado de suspeito de tentativa de estupro, em Trindade

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) divulgou nesta quarta-feira (19/5), por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), o retrato falado de um homem suspeito de tentativa de estupro contra uma mulher no Setor Maysa 2, em Trindade.

A tentativa estupro aconteceu na madrugada do último domingo (15/5), quando a vítima, uma mulher de 19 anos, estava indo para o trabalho, na Avenida Araguaia. De acordo com a Polícia Civil, ela foi abordada por um homem que anunciou: “Perdeu, perdeu”.

Em seguida, o suspeito teria ordenado que a vítima passasse o celular, mas ela resistiu. Com isso, ele tentou agarrá-la e passou a mão nos seios dela. A mulher gritou, pedindo socorro e o homem conseguiu fugir. Imagens de câmeras de segurança flagraram a ação.

Polícia Civil espera conseguir mais informações sobre o suspeito de tentativa de estupro

Segundo a PCGO, a vítima foi ouvida e fez a descrição do autor, embora estivesse muito nervosa. O retrato falado foi elaborado pela Gerência de Identificação da Polícia Civil.

Com a divulgação do retrato falado, a Polícia Civil espera conseguir encontrar o suspeito. Segundo a descrição, trata-se de um homem moreno, magro, cabelos pretos, com altura de cerca de 1,82 metro e com idade entre 30 e 40 anos.

De acordo com a PCGO, no momento do crime, o suspeito usava um agasalho cinza, bermuda vermelha e tênis. A Polícia Civil ressalta que quem tiver mais informações sobre o suspeito pode fazer denúncia anônima para o Disque 197 da Polícia Civil, ou ligar para o telefone da Deam de Trindade: (62) 3505-7539 ou entrar em contato pelo Whatsapp 98431-8923.

Em outro caso, adolescente é apreendido suspeito de roubo, sequestro e tentativa de estupro, em Novo Gama

Um adolescente de 17 anos foi apreendido no dia 23 de março deste ano, suspeito de ato infracional análogo ao crime de roubo, sequestro relâmpago e tentativa de estupro no Jardim Lago Azul, em Novo Gama, Entorno do Distrito Federal.

De acordo com a PCGO, os fatos aconteceram na manhã do dia 12 de março, quando o adolescente e um colega da mesma idade, usando uma arma de fogo, abordaram a vítima anunciando o assalto. Além disso, segundo a PCGO, os adolescentes tentaram estuprar a vítima e fizeram com que ela realizasse um empréstimo no valor de R$ 10 mil.

Na ocasião, apenas um dos menores foi apreendido em flagrante. Porém, diante da gravidade dos fatos, a autoridade policial da Delegacia de Novo Gama expediu um mandado de busca e apreensão em desfavor do outro menor.