Projeto de lei torna a prática de atividades físicas essencial, em Goiânia

Foi sancionado nesta terça-feira (18/5) um projeto de lei que torna a prática de atividades físicas essencial, em Goiânia. Desta forma, academias de musculação e exercícios praticados em espaços públicos devem ser permitidos mesmo com a pandemia da Covid-19.

A matéria, de autoria do ex-vereador Denício Trindade, foi aprovada pela Câmara Municipal de Goiânia, no último dia 15 de abril. Na manhã desta quarta-feira (19/5), a sanção foi publicada no Diário Oficial do Município.

Para garantir o funcionamento, os espaços e os frequentadores precisam seguir todas as normas sanitárias exigidas pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), especialmente quanto à pandemia da Covid-19.

O presidente do Conselho Regional de Educação Física de Goiás e Tocantins, Marcelo Spada, afirmou que o projeto é uma vitória para a população goiana. “A sanção do Projeto de Lei é uma vitória da população de Goiânia e chancela a importância do Profissional de Educação Física e da prática contínua de atividades físicas para a promoção da saúde coletiva física e mental, bem como da qualidade de vida com a prevenção de doenças”, disse.

Prática de atividades físicas em Goiânia

De acordo com o atual decreto de Goiânia, em vigor desde o último dia 12 de maio, estabelecimentos destinados à prática de esportes coletivos podem funcionar desde que a capacidade máxima de lotação assegure distância de 1,5 metros entre as pessoas com distanciamento de 2,25 m² por pessoa. O documento ainda prevê que academias podem ficar abertas das 5 horas às 22 horas.

Prefeitura de Goiânia prorroga estado de calamidade pública até dezembro

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), prorrogou a situação de calamidade pública na cidade até o dia 31 de dezembro, por meio de um decreto publicado no Diário Oficial do Município (DOM). Esta condição é devido a pandemia da Covid-19.

Segundo o decreto, a decisão foi tomada com base em um ofício da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em que demonstra a necessidade da prorrogação dos contratos por tempo determinado dos profissionais que atuam na linha de frente no combate à Covid-19.