Sérgio Cândido assume interinamente Secretaria de Mobilidade, em Aparecida

Segundo o Diário Oficial Eletrônico publicado nesta terça-feira (18/5), Sérgio Cândido de Carvalho assume interinamente a vaga de Arnaldo Leite (MDB), na Secretaria Executiva de Mobilidade de Aparecida de Goiânia.

O novo secretário, Sérgio Cândido, tem 47 anos, é natural de Araguapaz em Goiás. Ele é advogado, formado em Direito pela Faculdade Unifan em 2014 e pós-graduado em Direito Previdenciário.

Sérgio mora na cidade de Aparecida de Goiânia desde 2009. Ele exerceu os cargos públicos de Analista Jurídico do Controle Interno e estava como assessor jurídico da Secretaria de Mobilidade e Trânsito de Aparecida até assumir a titularidade interina da pasta.

Arnaldo Leite deixou vaga na Secretaria Executiva de Mobilidade para ocupar vaga deixada por Valéria Pettersen

A pasta antes era ocupada por Arnaldo Leite, que foi empossado como 1º suplente pela Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia em sessão realizada no último dia 5 de maio, 21 dias após o pedido de licenciamento da vereadora Valéria Pettersen (MDB).

Arnaldo foi eleito vereador nas duas últimas legislaturas e volta à Câmara como suplente. Ele deixou a Secretaria de Mobilidade para assumir a vaga de suplente deixada por Valéria. A vereadora se licenciou para assumir a Secretaria de Relações Institucionais na Prefeitura de Goiânia.

Secretários executivos assumem interinamente pastas na Prefeitura de Goiânia

Após a saída de 14 auxiliares do primeiro escalão da Prefeitura de Goiânia no dia 5 de abril, onze secretários executivos assumiram interinamente as pastas. Os decretos de exoneração e nomeação foram publicados no Diário Oficial do Município.

A entrega dos cargos deu fim à aliança entre o MDB com a gestão do prefeito Rogério Cruz (Republicanos). O rompimento entre os partidos aconteceu após mudanças do prefeito Rogério Cruz nas indicações do grupo de Daniel Vilela dentro da Prefeitura.

Em uma coletiva de imprensa na época, Daniel Vilela, presidente do MDB estadual, fez duras críticas ao prefeito Rogério Cruz e afirmou que as nomeações feitas para os cargos são de pessoas que Cruz sequer conhece.