Veja como agendar teste gratuito de Covid-19 em Goiânia

A Prefeitura de Goiânia realiza nesta quinta-feira (20/5) a 18ª testagem ampliada para Covid-19 do ano. O teste gratuito de Covid-19 pode ser feito em escolas da capital, mediante agendamento.

Para agendar o interessado deve acessar o site oficial da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a partir das 12h desta quarta-feira (19/5). A testagem acontece, a partir das 8 horas, em escolas municipais da capital, cujas localizações são indicadas no ato do agendamento.

O objetivo da ação é identificar pessoas infectadas, porém assintomáticas, para que estas sejam isoladas, bloqueando a propagação do vírus. Somente neste ano, a Prefeitura já fez 56.611 testes na população em geral, além daqueles feitos nas unidades de saúde.

Podem fazer o exame pessoas com idade acima de 12 anos que não apresentem sintomas. O resultado é liberado entre 15 e 20 minutos após a coleta. Pessoas sintomáticas, por sua vez, devem procurar uma das 42 unidades de saúde aptas para realizar o teste RT-PCR.

Vacinação Covid-19 em Goiânia

Dados da vacinação contra a Covid-19, atualizados na manhã desta quarta-feira (19/5), apontam que Goiânia já aplicou 555.218 doses de vacina, sendo 353.528 referentes à primeira dose e 201.690 referentes à segunda.

Nesta quarta-feira (19/5), podem se vacinar contra a Covid-19, em Goiânia, pessoas com comorbidades a partir de 18 anos, trabalhadores de saúde e idosos. O atendimento é feito das 8h às 17h.

Pessoas com comorbidades a partir de 18 anos serão imunizadas com a primeira dose e devem agendar o atendimento pelo aplicativo Prefeitura 24 horas. A vacinação ocorre nas 13 unidades de saúde.

Serão vacinados com a segunda dose da vacina AstraZeneca os idosos com 76 anos ou mais, com aprazamento para os dias 22, 25, 27 e 31 de maio. Este grupo não tem necessidade de agendamento e pode receber o reforço do imunizante nas seis escolas municipais, Área 1 PUC Goiás e nos drives do Shopping Passeio das águas e Estádio Serra Dourada. Os idosos com 60 anos ou mais que ainda não receberam a primeira dose também serão atendidos.

Também recebem a segunda dose aqueles profissionais de saúde com mais de 18 anos que, por algum motivo, estejam com atraso no reforço da vacina, ou seja, que tenham ultrapassado o aprazamento indicado pelo laboratório. A primeira dose também será ministrada naqueles que ainda não receberam, estes serão atendidos no Shopping Cerrado.