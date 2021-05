Veja quem pode se vacinar contra Covid-19 e Influenza nesta quarta (19), em Goiânia

Nesta quarta-feira (19/5), podem se vacinar contra a Covid-19, em Goiânia, pessoas com comorbidades a partir de 18 anos, trabalhadores de saúde e idosos. O atendimento é feito das 8h às 17h.

Pessoas com comorbidades a partir de 18 anos serão imunizadas com a primeira dose e devem agendar o atendimento pelo aplicativo Prefeitura 24 horas. A vacinação ocorre nas 13 unidades de saúde.

Serão vacinados com a segunda dose da vacina AstraZeneca os idosos com 76 anos ou mais, com aprazamento para os dias 22, 25, 27 e 31 de maio. Este grupo não tem necessidade de agendamento e pode receber o reforço do imunizante nas seis escolas municipais, Área 1 PUC Goiás e nos drives do Shopping Passeio das águas e Estádio Serra Dourada. Os idosos com 60 anos ou mais que ainda não receberam a primeira dose também serão atendidos.

Também recebem a segunda dose aqueles profissionais de saúde com mais de 18 anos que, por algum motivo, estejam com atraso no reforço da vacina, ou seja, que tenham ultrapassado o aprazamento indicado pelo laboratório. A primeira dose também será ministrada naqueles que ainda não receberam, estes serão atendidos no Shopping Cerrado.

Documentação necessária para se vacinar contra Covid-19

Para a vacinação, é necessário apresentar CPF, documento de identificação com foto e comprovante de endereço. Quem for tomar a segunda dose precisa, ainda, levar comprovante da primeira.

Pessoas com comorbidades devem apresentar um destes documentos: Laudo médico com a indicação da comorbidade; formulário disponível no site da prefeitura, carimbado e assinado pelo médico (clique para acessar o formulário), prescrição médica da vacinação com indicação da comorbidade ou Relatório da equipe de atenção primária com a cópia do prontuário do paciente.

Gestantes ou puérperas (mulheres com até 45 dias após o parto) precisam apresentar cópia e original de relatório médico ou prescrição médica da vacina com a indicação da comorbidade.

Os endereços de vacinação podem ser conferidos clicando aqui.

Vacinação contra a influenza

Seguindo o Plano Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde, dois grupos prioritários seguem sendo imunizados contra a Influenza, sendo: idosos com 60 anos ou mais e professores que devem levar comprovante do exercício de sua profissão.

A lista das salas de vacina estão disponíveis no link https://www.goiania.go.gov.br/vacinacao-h1n1/.

O grupo também poderá receber a dose no Estádio Serra Dourada e Shopping Passeio das Águas na modalidade drive thru. A modalidade de atendimento para pedestres é feita na Área 1 da PUC Goiás e Sesc. Não é necessário agendamento.