Aparecida de Goiânia libera funcionamento de cinemas e teatros

A prefeitura de Aparecida de Goiânia autorizou a reabertura de cinemas, teatros, museus e bibliotecas nesta quinta-feira (20/5). A liberação acontece após a publicação de portaria no Diário Oficial no município. Assim, estes locais poderão funcionar com 30% da capacidade máxima, e respeitando o escalonamento regional na cidade, que acontece devido a pandemia do coronavírus.

Para a reabertura em Aparecida de Goiânia, cinemas e teatros deverão seguir algumas regras, para evitar a contaminação pelo coronavírus. Dessa maneira, deverá haver intervalo mínimo de 45 minutos entre as sessões. O objetivo é a realização de limpeza e desinfecção das salas destes locais.

Os cinemas e teatros em Aparecida de Goiânia também deverão garantir, no momento da compra do ingresso, que haja o distanciamento de 1,5m, com um assento frontal, um posterior e dois laterais vazios entre as poltronas de cada cliente. Dessa forma, a exceção é para casais ou membros da mesma família ou grupo.

Também deverá ser impedido o acesso de pessoas que apresentem sintomas de gripe e garantido o uso contínuo de máscaras. Além disso, deverá ser realizada, diariamente, a triagem rápida dos colaboradores, com o objetivo de identificar possíveis casos suspeitos e efetivar medidas de prevenção e controle dos funcionários. Ademais, tem que ser garantido aos frequentadores e colaboradores, álcool em gel 70%, para higienização das mãos.

Mais sobre a reabertura de cinemas, teatros, museus e bibliotecas em Aparecida de Goiânia

A portaria da prefeitura de Aparecida de Goiânia, que permite a reabertura cinemas e teatros, também autoriza que museus e bibliotecas reabram, também com 30% da capacidade máxima do local.

Para estes locais, a portaria indica o distanciamento de 1,5m entre as pessoas e também a implementação de medidas de prevenção de contágio por Covid-19. Além disso, realizar desinfecção prévia, durante e após o horário de funcionamento. Também é indicado para que, sempre que possível, manter o ambiente arejado, com portas e janelas abertas, permitindo circulação do ar no ambiente interno.

Caso cinemas, teatros, museus e bibliotecas estejam funcionando de maneira irregular em Aparecida de Goiânia, denúncias poderão ser feitas à Guarda Municipal do município, pelo WhatsApp (62)) 3545-5992, e pelos telefones (62) 3238-7243 e 153.

Caso haja descumprimento das normas, a sanção é a interdição do estabelecimento. Além disso, no caso de reincidência, o infrator estará sujeito a multa e até cassação das licenças municipais.