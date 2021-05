Covid-19: Trindade realiza vacinação noturna nesta quinta (20)

A Prefeitura de Trindade realiza nesta quinta-feira (20/5) uma ação noturna de vacinação contra a Covid-19. O objetivo é imunizar pessoas dos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde que ainda não receberam a primeira dose.

O atendimento acontece no Parque Lara Guimarães na modalidade drive-thru, das 17h às 21h. É necessário agendamento por meio do app “Trindade com Você” ou no site da prefeitura. Na UBS Maria Abadia de Jesus Silva, no Jardim das Oliveiras, Região Leste, o atendimento continua sendo durante o dia, das 8h às 16h.

Veja quem pode se imunizar na vacinação noturna contra Covid-19, em Trindade

Nesta fase da campanha, podem se vacinar:

Pessoas com comorbidades de 18 a 59 anos;

Pessoas com Síndrome de Down, acima de 18 anos, segundo orientações da Secretaria Estadual de Saúde;

Pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise);

Pessoas com Deficiência Permanente de 18 a 59 anos;

Grávidas e puérperas (mulheres que deram à luz até 45 dias) com comorbidades, acima de 188 anos, segundo orientações da Secretaria Estadual de Saúde. Obs: Grávidas devem receber a vacina da Pfizer, por isso, devem agendar a vacinação na UBS, no Jardim das Oliveiras.

Para se imunizar é preciso levar documento de identificação com foto, CPF, comprovante de endereço de Trindade e laudo médico que comprove a comorbidade, disponível no site da prefeitura.

Até o momento, Trindade já aplicou 32.515 doses de vacinas contra a Covid-19.

Covid-19 em Trindade

Dados do boletim epidemiológico desta quarta-feira (19/5) apontam que Trindade já registra 8.790 casos confirmados e 336 mortes em decorrência da Covid-19. Nas últimas 24 horas, 44 novos casos e um óbito foram registrados.

Dados gerais no município mostram que do total de contaminados, 8.101 se encontram recuperados e 353 ainda estão ativos. Destes, 334 estão em isolamento domiciliar, e 19 internados, sendo cinco em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 14 em enfermaria.