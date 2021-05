Força-tarefa faz maior apreensão de pasta base de cocaína da história em BRs goianas

Uma ação integrada entre policiais rodoviários federais de Goiás e Mato Grosso, com apoio da Polícia Militar de Goiás, resultou na maior apreensão de pasta base de cocaína realizada em rodovias federais da história do estado de Goiás.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a apreensão foi feita na noite desta quarta-feira (19/5) em Itumbiara, no sul goiano. Foram encontrados cerca de 750 quilos da droga, causando impacto na logística financeira do tráfico com prejuízo estimado em quase R$ 100 milhões.

Como foi feita a maior apreensão de pasta base de cocaína da história em BRs goianas

A PRF em Mato Grosso compartilhou informações com a PRF e PMGO sobre características de um veículo de carga que, supostamente, estaria transportando algum ilícito. Por isso, os policiais fizeram a abordagem de um caminhão, do tipo baú, na BR 153, próximo a Itumbiara.

Em uma busca minuciosa, os policiais descobriram um fundo falso na carroceria, que estava vazia, onde foram encontrados 750 quilos de pasta base de cocaína. Segundo a PRF, esta é a maior apreensão desta droga já realizada no estado de Goiás.

A pasta base é a matéria-prima para a produção da cocaína em pó, produto já processado que chega ao consumidor final.

O motorista, de 50 anos, afirmou que saiu de Rondônia e levaria o carregamento para o estado de São Paulo. Ele receberia R$ 35 mil pelo transporte da droga.

Carregamento de droga avaliado em R$ 33 milhões é apreendido na BR-364, em Jataí

Uma força-tarefa entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a tropa especializada do Comando de Policiamento Rodoviário (COD), da Polícia Militar, resultou na apreensão de um carregamento de droga avaliado em mais de R$ 33 milhões. A apreensão foi feita no último dia 14 deste mês, em Jataí, no sudoeste goiano.

De acordo com a PRF, o carregamento milionário estava escondido em uma carga de grãos. No veículo estavam o motorista e o passageiro, de 35 e 38 anos.

Diante do nervosismo apresentado pela dupla na abordagem, os policiais levaram a carreta até um armazém e descarregaram os grãos. Em uma parede falsa construída em um dos semirreboques os policiais encontraram 240 tabletes de cloridrato de cocaína, totalizando 265 quilos da droga.

A dupla afirmou que receberia R$ 10 mil para levar a droga até São Paulo.