Incêndio causado por vela deixa casa destruída e idosa ferida, em Aparecida

Uma idosa de 68 anos ficou ferida após a casa em que mora pegar fogo, no início da tarde desta quinta-feira (20/5), no Jardim Helvécia, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou depois que uma vela caiu em um dos cômodos. Quando a equipe chegou ao local, a idosa estava com dificuldade para respirar por ter inalado fumaça. Além disso, ela apresentava queimaduras nos braços e no rosto.

A equipe de atendimento da Unidade de Resgate dos Bombeiros realizou os primeiros socorros na vítima, que foi levada para o Hospital de Queimaduras. Segundo a corporação, aproximadamente 500 litros de água foram utilizados para controlar as chamas.

Além do incêndio causado por vela que deixou idosa ferida, em Aparecida, outro foi registrado no Aterro Sanitário de Goianira

Na manhã da última terça-feira (18/5), o Corpo de Bombeiros de Goianira foi acionado para combater um incêndio no Aterro Sanitário do município. No local, a guarnição encontrou vários focos de incêndio em toda a extensão do aterro.

Utilizando o caminhão de combate a incêndio e contando ainda com o auxílio de um caminhão tanque, a equipe realizou o trabalho de combate às chamas e o fogo foi controlado. Ninguém se feriu.

Incêndios em Goiás

De acordo com a estatística geral do Corpo de Bombeiros, somente nos cinco primeiros meses de 2021 foram registrados 1.092 incêndios urbanos. Janeiro e abril foram os meses com mais ocorrências, sendo 273 e 259 incêndios, respectivamente.

No mesmo período do ano passado, foram 1.209 registros, os meses com mais ocorrências foram março e maio. O total geral de incêndios urbanos registrados em 2020 é de 3.411.

Já em relação os incêndio florestais, o número triplica em 2020, quando foram registrados 10.311 ocorrências, sendo que a maioria aconteceu no mês de setembro, totalizando 2.637. Neste ano, o número de incêndios florestais está em 936, até o momento.