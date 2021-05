Motociclista morre em grave acidente na BR-060, em Jandaia

Um motociclista de 35 anos morreu após um grave acidente na madrugada desta quinta-feira (20/5), na BR-060, no município de Jandaia, na região sul de Goiás. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motociclista seguia sentido Goiânia/Rio Verde quando o acidente aconteceu.

Diante dos vestígios encontrados no local do acidente, a PRF acredita que um caminhão esteja envolvido e que o motorista teria fugido após o acidente. Caso o condutor do caminhão seja encontrado, ele poderá responder por crimes de trânsito relacionados ao fato de não ter prestado socorro à vítima.

Além disso, o motorista pode ainda ser julgado pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, com a pena agravada por ter deixado o local do acidente, sem prestar socorro ao motociclista.

Em outro caso, idoso morre e jovem fica gravemente ferido em acidente na BR-060, em Cezarina

No dia 9 de março deste ano, um idoso de 63 anos morreu e um jovem de 22 anos ficou gravemente ferido após um acidente na BR-060, no município de Cezarina, na região central de Goiás.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima estava como passageiro de um veículo HR-V, que seguia no sentido Rio Verde/ Goiânia. Em determinado momento, o motorista perdeu o controle da direção, rodou na pista e parou com a traseira do carro no canteiro central e com parte do veículo na pista de rolamento. Segundo a PRF, a via estava molhada.

Quando o motorista tentou tirar o veículo do local, foi acertado transversalmente por uma picape Ford Ranger. No lado atingido estava o idoso de 63 anos, que não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

O condutor do HR-V, um jovem de 22 anos, teve ferimentos graves e foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Cezarina. O motorista da picape não teve ferimentos.