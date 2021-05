Polícia Civil investiga maus-tratos contra menina de 2 anos, em Goiânia

A Polícia Civil de Goiás (PCGO), por meio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), investiga um caso de maus-tratos contra uma menina de 2 anos, em Goiânia. Ela foi levada para o hospital com ferimentos pelo corpo, sem duas unhas e lesões no intestino.

De acordo com o Conselho Tutelar, que também acompanha o caso, os responsáveis pela criança, sendo mãe e padrasto, afirmaram que a menina teria caído de bicicleta, por isso os ferimentos.

Entretanto, na unidade de saúde os médicos constataram que as lesões foram provocadas há mais de uma semana, então não poderiam ter sido ocasionadas pela queda de bicicleta, informada inicialmente pela mãe e padrasto.

A menina foi levada ao hospital no dia 10 de maio, ficou internada por sete dias e recebeu alta no último domingo, 16 de maio. Ela teve 40% do intestino retirado. Segundo informações repassadas pelos médicos ao Conselho Tutelar, a menina estava com parte do intestino necrosado e tinha coágulos pelo corpo.

Os nomes dos responsáveis não foram divulgados, por isso a reportagem não conseguiu contato com a defesa. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil e o inquérito deve ser concluído nos próximos dias. Segundo a corporação, a menina está aos cuidados da avó.

Além dos maus-tratos contra menina de 2 anos, em Goiânia, bebê é levada ao hospital com mais de 30 lesões no corpo, em Anápolis

Na noite do último dia 10 de maio, uma bebê de seis meses foi levada ao hospital com mais de 30 lesões pelo corpo, em Anápolis. Uma médica estranhou a situação e chamou a Polícia Militar e o Conselho Tutelar.

Segundo o conselheiro tutelar Miqueias Duarte, “a mãe disse que o bebê estava ‘molinho’ no colo do pai e acionou o Corpo de Bombeiros, que levou a criança ao hospital. A mãe foi junto acompanhando”.

A criança precisou ser transferida para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, onde segue internada em estado grave e respira com ajuda de aparelhos.

Segundo o conselheiro, o pai da criança foi levado à Central de Flagrantes da Polícia Civil de Goiás (PCGO), mas informou que não sabia o motivo dos hematomas na criança, e foi liberado. O caso segue sendo investigado.