Preso suspeito de drogar e estuprar adolescente, em Carmo do Rio Verde

Um homem de 32 anos foi preso em flagrante na tarde da última quarta-feira (19/5), suspeito de drogar e estuprar uma adolescente de 13 anos, em Carmo do Rio Verde. Segundo a Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), a equipe recebeu a informação da prática do crime de estupro de vulnerável através do Conselho Tutelar.

De acordo com a PCGO, uma adolescente de 13 anos com possíveis transtornos psicológicos e psiquiátricos, teria fugido de casa, sido drogada e obrigada a manter relação sexual com um morador de Carmo do Rio Verde.

A adolescente foi encaminhada para o Instituto Médico Legal (IML) de Ceres, que confirmou a prática do crime por meio de perícia. O suspeito foi encontrado pela Polícia Civil em uma loja de conveniência da cidade, onde foi preso em flagrante.

De acordo com a Polícia Civil, o investigado, ao ser interrogado, confessou ter mantido relação sexual com a adolescente, mas alegou que o ato teria sido consentido, o que não afasta a caracterização do crime.

Após ser autuado, o suspeito foi recolhido na Unidade Prisional de Uruana e encontra-se à disposição do Poder Judiciário. Segundo a PCGO, a imagem do investigado não será divulgada para proteger a intimidade e identidade da vítima.

Além da prisão do suspeito de drogar e estuprar adolescente, em outro caso, fazendeiro é preso suspeito de estuprar menino de 7 anos, em Piranhas

Um fazendeiro, de 65 anos, foi preso pela Delegacia de Polícia (DP) de Piranhas suspeito de estuprar um menino de 7 anos. A prisão aconteceu na última terça-feira (18/5), Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual de Crianças.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito contratou a família da vítima para trabalhar em sua fazenda em abril de 2021. A partir disso, segundo a PCGO, o fazendeiro começou aliciar o menino para ir até a sede, onde exibia vídeos pornográficos, se masturbava na frente da criança, apalpava o corpo dela e a incentivava a fazer o mesmo.

Na noite de 1º de maio de 2021, o fazendeiro levou o menino sozinho para a cidade de Piranhas e, em uma rua deserta no Setor Morada Nova, tirou a roupa do garoto e o estuprou no local.