Aparecida de Goiânia permite funcionamento de cinemas e teatros

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia publicou, nesta quinta-feira (20/5), a Portaria N° 069/2021 que permite o funcionamento de cinemas e teatros na cidade, desde que sejam respeitadas as normas sanitárias de combate à Covid-19.

Os estabelecimentos devem respeitar a capacidade máxima de 30% da ocupação. Além disso, deverá haver intervalo mínimo de 45 minutos entre as sessões para realização de limpeza e desinfecção das salas de cinema e teatros.

De acordo com o documento, é preciso que haja o distanciamento de 1,5 m entre os frequentadores, com um assento frontal, um posterior e dois laterais vazios entre as poltronas de cada cliente, exceto em para casais ou membros da mesma família ou grupo.

Ao fim da sessão, a saída dos frequentadores deve ser organizada por ordem de filas de assento. Ainda é preciso garantir a adequada manutenção e higienização do sistema de ar-condicionado.

Além do funcionamento de cinemas e teatros, Aparecida de Goiânia libera museus e bibliotecas

Conforme previsto no documento, fica autorizado o funcionamento de museus e bibliotecas no âmbito de Aparecida de Goiânia, restritos a 30% da capacidade máxima do local. Além disso, deve ser observado o regime de escalonamento já estabelecido pela cidade.

Também é preciso realizar desinfecção prévia, durante e após o horário de funcionamento, principalmente nos pontos de contato das pessoas. O distanciamento deve ser de 1,5 m entre os frequentadores.

Os estabelecimentos também devem impedir o acesso de pessoas que apresentem sintomas de síndrome gripal e garantir o uso de máscaras e álcool em gel 70%, para higienização das mãos.

A fiscalização será realizada pelos órgãos municipais de fiscalização e forças de segurança pública do município, coordenados pela Secretária Executiva do Gabinete de Segurança Institucional, que poderão trabalhar em conjunto com as forças de segurança pública de outros entes da federação.

O descumprimento das medidas pode gerar multa ou a interdição dos estabelecimentos. Em caso de reincidência, poderá ocorrer a cassação de licenças municipais.