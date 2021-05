Aparecida de Goiânia tem novo Dia D de vacinação neste sábado (22/5)

Aparecida de Goiânia realiza, neste sábado (22/5), mais um Dia D de vacinação, que será contra a Covid-19 e Influenza. Assim, todos os postos de imunização do município estarão funcionando. Dessa forma, pessoas com comorbidades e pessoas com deficiência permanente acima de 18 anos poderão procurar, sem agendamento, os drives-thru da Cidade Administrativa e do Centro de Especialidades, das 8h às 17h.

O Dia D de vacinação também será realizado nas Unidades Básicas de Saúde (UBS´s) dos setores Andrade Reis, Jardim Olímpico, Bairro Cardoso, Jardim Florença e Veiga Jardim, bem como na Central Municipal de Imunização. Para estes locais a imunização deve ser agendado o atendimento pelo aplicativo “Saúde Aparecida”. A ferramenta está disponível no site da Prefeitura (aparecida.go.gov.br).

Gestantes e puérperas com comorbidades acima de 18 anos também poderão ser imunizadas, mediante agendamento pelo aplicativo e prescrição médica.

Para ser imunizad no Dia D de vacinação em Aparecida de Goiânia, basta apresentar documento de identidade e CPF ou cartão SUS. Além disso, comprovante de endereço na cidade e documento comprobatório da comorbidade, deficiência, gravidez ou puerpério.

Comprovação da deficiência

A Secretaria de Saúde de Aparecida de Goiânia (SMS) também ampliou a vacinação do grupo de pessoas com deficiência permanente. Dessa forma, a partir de agora aquelas que não estão inscritas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) também poderão se vacinar. A deficiência poderá ser comprovada por meio de outros documentos, desde que siga ao conceito de deficiência permanente adotado pelo Ministério da Saúde.

Esse grupo pode apresentar laudo médico que indique a deficiência como cartões de gratuidade no transporte público que indiquem condição de deficiência; documentos comprobatórios de atendimento em centros de reabilitação ou unidades especializadas no atendimento de pessoas com deficiência; documento oficial de identidade com a indicação da deficiência ou qualquer outro documento que indique se tratar de pessoa com deficiência.

Comprovação da comorbidade

No Dia D de vacinação em Aparecida de Goiânia, aqueles que têm comorbidades devem comprovar a condição por meio de laudo médico. A Secretaria de Saúde criou um modelo padrão de formulário a ser utilizado no município para atestar as comorbidades. Porém, qualquer laudo médico simples também será aceito, desde que emitido há no máximo um ano. Ademais, que conste o nome completo do paciente, comorbidade descrita e assinatura do médico, com carimbo.

“Nós conclamamos todos que se enquadrem nos atuais grupos prioritários da Campanha de Vacinação contra a Covid-19 que procurem um dos nossos postos de drive-thru amanhã ou que agendem a imunização pelo aplicativo. A vacina salva vidas e está disponível para vocês”, destaca a coordenadora de Imunização de Aparecida, Renata Cordeiro.

Segunda dose

A aplicação da segunda dose dos imunizantes também segue no Dia D de vacinação em Aparecida de Goiânia. Assim, estará disponível no drive-thru do Aparecida Shopping, de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados das 8h às 17h.

Além disso, o serviço também está disponível nas UBS´s dos setores Andrade Reis, Bairro Cardoso, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim, de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h. Nos dois casos, sem necessidade de agendamento.

Para receber a vacina, é necessário levar documento de identidade, CPF e cartão de vacinação. Se a Dose 2 for do imunizante Coronavac, a aplicação ocorre exclusivamente no drive-thru do Aparecida Shopping e na Central Municipal de Imunização.

Confira AQUI todos os locais de imunização no Dia D de Vacinação em Aparecida de Goiânia