Caiado fala sobre vacinação de professores e volta às aulas em agosto

Em entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira (21/5), Ronaldo Caiado (DEM) falou sobre a vacinação dos professores, que pode ser incluída no Plano Nacional de Vacinação (PNI). Caso aconteça, há a possibilidade de volta às aulas em agosto, em Goiás.

Segundo Ronaldo Caiado, a vacinação dos professores deve ser discutida, aprovada e incluída no Plano Nacional de Imunização nesta sexta (21/5), em reunião com integrantes do Conselho Nacional de Secretários de Estado da Saúde (Conass) e Conselho Nacional de Secretários Municipal de Saúde (Conasems). A proposta é reservar de 15% a 20% das primeiras doses para a área da educação.

“Alunos estão há mais de ano fora das salas, com aulas remotas, e já sofrem as consequências psicológicas. E sofrerem com a falta de alimentação adequada, já que a merenda é a principal refeição de muitos.”, escreveu Caiado nas redes sociais.

Nesta quinta-feira (20/5), o governador de Goiás se reuniu com o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, onde foi discutida a possibilidade da Iquego envasar as vacinas da Sinopharm, quando vierem para o Brasil no 2º semestre. Caiado afirmou que “o ministro e a equipe se mostraram empolgados com a sugestão.”. Desta forma, o imunizante poderá ser distribuído pelo consórcio Covax Facility.

Após vacinação de grupo com comorbidade, imunização contra Covid-19 deve seguir por faixa etária

Logo após o encerramento da vacinação contra a Covid-19 de pessoas com comorbidades, a imunização deve seguir o critério de faixa etária e não mais a divisão por grupos, como é feita atualmente.

Dos lotes de vacinas enviados, cerca de 20% devem ser destinados à profissionais de educação e o restante distribuídos por faixa etária, que começaria com 59 anos. O assunto está sendo discutido também em reunião nesta sexta-feira (21/5), entre a coordenação do PNI e o Conass.

Segundo o secretário de Saúde de Goiás, Ismael Alexandrino, “focando na idade, fica mais rápido e fácil da sociedade entender”.