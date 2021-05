Cantora Roberta Miranda é condenada a indenizar segurança de Gusttavo Lima

A cantora Maria Albuquerque Miranda, conhecida por Roberta Miranda, foi condenada a pagar indenização de R$ 10 mil para segurança do cantor Gusttavo Lima, por danos morais. De acordo com o Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), ela teria proferido palavras ofensivas contra ele, inclusive nas redes sociais, quando a impediu de ir até ao camarim do cantor, durante um show em São Paulo. Cabe recurso da decisão.

Ao proferir a sentença, o juiz Eduardo Walmory Sanches, do 2º Juizado Especial Cível da comarca de Aparecida de Goiânia, entendeu que “a abordagem negativa em torno da pessoa do reclamante feito pela reclamada em suas redes sociais, repercutiu em ofensa à honra e o decoro do reclamante”.

Cantora Roberta Miranda tentou entrar em camarim de Gusttavo Lima, mas foi barrada por segurança

O segurança do cantor, Paulo Sérgio de Matos, sustentou na Ação de Reparação de Danos Extrapatrimoniais, que no dia 20 de outubro de 2019, durante a realização de um show de Gusttavo Lima, em São Paulo, Roberta Miranda exigiu a entrada no camarim do cantor. Disse que barrou a entrada da cantora no local, e que já havia recebido ordens médicas e expressas para não permitir que ninguém entrasse, pois o cantor se recuperava de um mal estar.

Relata que Roberta Miranda, inconformada com o ocorrido, proferiu palavras ofensivas e utilizou suas redes sociais para difamar sua imagem, afirmando que se sentiu humilhado e constrangido, uma vez que estava apenas cumprindo ordens. Juntou reportagens e mídias a fim de comprovar suas alegações.

A cantora enfatizou que o segurança, de forma brusca, mal-educada e truculenta, a impediu de entrar no camarim do artista, dizendo palavras indecorosas e que se sentido ofendida, utilizou um vídeo em suas redes sociais para expor sua indignação, ocasião em que recebeu diversos comentários de que o segurança do Gusttavo Lima já havia utilizado de agressividade com outras fãs. Destacou que Paulo Sérgio de Matos a ofendeu primeiro e que houve culpa concorrente dos eventuais insultos ocorridos.

O juiz Eduardo Walmory Sanches salientou que diante da documentação contida nos autos, as notícias, as reportagens, as mídias e os próprios prints juntados pela cantora, percebe-se que houve ofensa à honra objetiva de Paulo Sérgio, com alcance de milhares de pessoas, já que foram utilizadas palavras humilhantes.