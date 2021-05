Capotamento deixa três pessoas feridas na GO-070, em Inhumas

Na manhã desta sexta-feira (21/5), três pessoas ficaram feridas após um capotamento na GO-070, em Inhumas, na região metropolitana de Goiânia. Umas da vítimas ficou ficou presa às ferragens.

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) de Inhumas foi acionado para resgatar três vítimas de um capotamento na GO-070. Segundo o CBMGO, após usar técnicas de resgate e salvamento terrestre as vítimas foram retiradas do veículo, atendidas e levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Inhumas.

Uma delas ficou em estado grave após ficar presas às ferragens do veículo e precisou ser transferida para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros.

Além do capotamento que deixou três pessoas feridas na GO-070, motociclista morre após ser arrastado por caminhão, em Goiânia

Um motociclista de 23 anos morreu na tarde do dia 7 de maio deste ano, após ser arrastado por um caminhão na GO-040, em Goiânia. A Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict) foi acionada para atender a ocorrência.

Segundo informações e vestígios obtidos no local, a vítima conduzia a motocicleta Yamaha/Factor pela rodovia GO-040, no sentido Aparecida de Goiânia/Goiânia, pela faixa de rolamento esquerda.

Na frente da motocicleta seguia um veículo de passeio, que transportava uma escada no teto do carro. Em determinado trecho, a escada se desprendeu e caiu na pista.

O motociclista tentou desviar da escada, mas perdeu o controle da direção, colidiu no para-lama direito do carro e derivou para a faixa direita. No local trafegava um caminhão, que arrastou a motocicleta e o piloto pela pista.

O motociclista, que trabalhava como entregador, não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. Uma perícia deve indicar se o acidente foi doloso ou culposo. Vídeos de câmeras de segurança flagraram o exato momento que o motociclista foi arrastado pelo caminhão.