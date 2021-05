Decreto: Cidade de Goiás determina toque de recolher e restringe atividades

A Prefeitura de cidade de Goiás publicou um novo decreto com novas determinações para evitar a disseminação da Covid-19. O documento, que já está em vigor nesta sexta-feira (21/5), prevê toque de recolher e restringe diversas atividades na cidade.

A validade do decreto segue até o próximo dia 28 de maio, mas pode ser prorrogado ou alterado conforme o cenário epidemiológico da cidade. De acordo com o prefeito da cidade, Anderson Liberato, a decisão foi tomada por conta do feriado municipal da padroeira de Goiânia, na próxima segunda-feira (24/5). Ele afirmou ter receio dos goianiense irem para a cidade de Goiás nesse período.

Conforme previsto, os estabelecimentos podem funcionar respeitando a capacidade máxima de 30% da ocupação, além de manter o distanciamento de 2 metros entre os clientes. Também deve ter o controle de temperatura e a disponibilização de máscaras para os funcionários.

Caso as medidas sejam descumpridas, os estabelecimentos podem ter o alvará de funcionamento suspenso e pagar multa.

Confira o que determina o novo decreto da cidade de Goiás

Conforme previsto no documento, atividades comerciais ficam autorizadas a funcionar até às 17h, de segunda a sexta-feira. Aos sábados o funcionamento é restrito até às 12h. Quanto ao toque de recolher, fica proibida a circulação nas ruas de segunda a sexta-feira de 19h às 6h. No sábado, o toque de recolher começa às 13h e se estende até às 6h de segunda-feira.

Mercados, mercearias, supermercados e similares são exceções e podem funcionar até 19h durante a semana e até às 13h aos sábados. Unidades de saúde de urgência e emergência, farmácias, distribuidoras de gás e postos de combustíveis estão autorizados a atuar 24h por dia.

De acordo com o decreto, serviços de tele entrega podem funcionar até 23h, exceto para entrega de bebida alcoólica, restrita até às 19h.

Continuam proibidas as atividades em bares, botequins, clubes, escolas, teatros, cinemas, templos religiosos, feiras livres e museus. Também estão vedados eventos públicos e privados, e práticas esportivas.