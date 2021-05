Embarque prioritário: passageiros ainda sofrem com aglomeração no transporte coletivo

Mesmo com o embarque prioritário que limita o acesso aos ônibus somente a trabalhadores de atividades essenciais nos horários de pico, passageiros reclamam de aglomeração no transporte coletivo, em Goiânia.

Desde o dia 23 de março apenas trabalhadores de serviços essenciais podem utilizar o transporte coletivo nos horários das 6h às 7h30 e das 16h45 às 18h15. De acordo com a Companha Metropolitana de Transporte Coletivo (CMTC), essa medida é para reduzir aglomerações como forma de combate à Covid-19. Porém, os passageiros continuam enfrentando superlotação em ônibus e terminais da Grande Goiânia.

Na manhã desta sexta-feira (21/5) uma passageira registrou um vídeo onde mostra aglomeração no terminal Padre Pelágio, por volta das 6h. De acordo com ela, isso acontece todos os dias nos horários de pico. Veja o vídeo:

Outra passageira também registrou um vídeo mostrando a superlotação do terminal Padre Pelágio no último dia 5 de maio.

Além da aglomeração no transporte coletivo, CMTC diz que detectou aglomeração na parte externa dos terminais

Por meio de nota, a CMTC informou que tem detectado aglomeração na parte externa dos terminais e que sempre orienta os usuários sobre a importância dos horários estabelecidos visando a segurança e saúde de todos os passageiros.

“Quem não for dos segmentos elencados prioritários (saúde, alimentação, farmacêutico e industrial, entre outros) terá o embarque ou a integração liberada após o período. A validação do embarque, assim como o bloqueio temporário, será feita via cartão sitpass”, escreveu.

Segundo a RedeMob Consórcio, o transporte público coletivo, por essência, transporta muitas pessoas simultaneamente e alguns terminais da Rede Metropolitana de Transporte Coletivo (RMTC) possuem grande quantidade de linhas provenientes de outros municípios que realizam o embarque antes do horário definido como prioritário e chegam no terminal, devido à distância, dentro da faixa horária estabelecida para os serviços essenciais.

“Lembramos ainda que o novo decreto define que os ônibus podem trafegar com 50% da capacidade e que, mesmo diante do esforço conjunto e da fiscalização realizada pela Guarda Municipal, Polícia Militar e CMTC, para que essa realidade mude é importante que as pessoas utilizem o serviço somente se necessário”, escreveu. Apesar da capacidade máxima definida, a situação ainda é de superlotação nos ônibus, segundo denúncias de usuários.

A RedMob ainda afirma que é preciso que cada um faça sua parte, respeitando o período de embarque destinado para as pessoas dos serviços essenciais.

Transporte coletivo vai operar com frota reduzida na próxima segunda (24)

O transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia vai operar com a frota reduzida no feriado de Nossa Senhora Auxiliadora, na próxima segunda-feira (24).

De acordo com a CMTC, 158 ônibus da frota reserva vão atender a demanda neste dia, nos arcos de atendimento da RMTC. Serão 84 ônibus para o arco sul; 34 para o arco oeste; 26 para o arco leste e 14 para o Eixo Anhanguera.

Segundo a CMTC, a proposta de circulação terá planilha com horários usados aos sábados para atendimento estimado em 118 mil passageiros durante todo o dia.