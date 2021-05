Goiânia amplia vacinação contra a Covid-19 a partir deste sábado (22/5)

Goiânia amplia, a partir deste sábado (22/5), a vacinação contra a Covid-19 para pessoas com deficiência sem cadastro no Benefício de Prestação Continuada (BPC) e doenças neurológicas crônicas. Segundo a prefeitura da capital, esta ampliação é uma recomendação do Ministério da Saúde.

Assim, seguindo as novas recomendações, qualquer pessoa a partir de 18 anos com deficiência pode agendar seu atendimento pelo aplicativo Prefeitura 24 horas. Para assegurar a vacinação, é necessário apresentar um documento de identidade com foto, CPF e comprovante de endereço. Além disso, para este grupo é exigido preencher a declaração de deficiência autodeclarada. O modelo do documento está disponível no site da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

A prefeitura de Goiânia informou que, desde o início da vacinação para pessoas com comorbidades, pacientes com doenças neurológicas já eram atendidos. Porém, com a orientação mais recente do Ministério da Saúde, outras doenças foram incluídas e o público que irá receber o imunizante cresceu. Assim, um dos exemplos de doenças incluídas é a esclerose múltipla.

Quem pode se vacinar neste sábado (22/5) em Goiânia

Tendo em vista os critérios estabelecidos para a vacinação em Goiânia, a primeira dose da vacina será aplicada em pessoas com comorbidades, Síndrome de Down, de 18 anos a 59 anos, pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise), de 18 a 59 anos.

Além disso, gestantes e puérperas com comorbidades a partir de 18 anos, desde que apresentando documentação que comprove a gestação. Em todos estes casos, é preciso fazer o agendamento em uma das 13 unidades que atendem pessoas com comorbidades.

Também podem receber a primeira dose do imunizante contra a Covid-19, pessoas com comorbidades, de 18 a 59 anos e pessoas com Deficiência Permanente cadastradas ou não no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC), com idade entre 18 e 59 anos.

Neste sábado (22/5), se vacinam ainda pessoas a partir de 76 anos com a segunda dose da Astrazeneca. A data de reforço para este grupo está marcada para 22, 25, 27 e 31 de maio no cartão de vacinação.

Caso você tenha alguma dúvida, toda a documentação necessária bem como os locais de vacinação contra a Covid-19 estão disponíveis no site da prefeitura de Goiânia.