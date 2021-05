Mãe deve ser indiciada por tortura contra filha de 3 anos, em Goiânia

Uma mãe de 25 anos deve ser indiciada pelo crime de tortura qualificada por lesão grave praticado contra a filha de 3 anos, em Goiânia. O inquérito policial será concluído nesta sexta-feira (21/5), pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

De acordo com as investigações da Polícia Civil (PC), o inquérito foi aberto no dia 7 de maio, depois que a criança deu entrada no Hospital Materno Infantil (HMI) apresentando algumas lesões. A equipe médica do hospital percebeu que a criança era vítima de agressão há alguns dias.

Segundo apurado, a mãe já havia levado a criança em outros três Centros de Atenção Integrada à Saúde (Cais) à procura de atendimento médico. No HMI, o Conselho Tutelar foi acionado e comunicou o fato à DPCA, que imediatamente iniciou as diligências.

Em depoimento à Polícia Civil, a mãe nega que tenha causado as lesões na criança, mas a menina chegou a perder 30 centímetros do intestino delgado por causa de uma necrose causada por um trauma contundente. A criança passou por cirurgia e ainda está hospitalizada.

Inicialmente, a informação repassada pelos responsáveis era de que a menina teria caído de bicicleta, o que não foi constatado pela equipe médica. Ela apresentava ferimentos pelo corpo, estava sem duas unhas e lesões no intestino.

A mulher está grávida e deve ser indiciada pelo crime de tortura qualificada por lesão grave, cuja pena varia de 4 a 10 anos de reclusão. O padrasto também foi ouvido, mas não há indícios de autoria ou participação dele no crime.

Os nomes dos responsáveis não foram divulgados, por isso a reportagem não conseguiu contato com a defesa. Segundo a corporação, a menina está aos cuidados da avó.