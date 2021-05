Motorista de ônibus é preso com 600 comprimidos de anfetamina, em Porangatu

Uma ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar (PM) resultou na prisão de um motorista de ônibus com 600 comprimidos de anfetamina, na BR-153, em Porangatu, no norte de Goiás.

De acordo com a PRF, o motorista, de 60 anos, estava bastante nervoso durante a abordagem e levantou a suspeita dos policiais. Em buscas na cabine do veículo foram encontradas, na mala do motorista, diversas cartelas de comprimidos popularmente conhecidos como “rebites”, cujo uso é proibido.

O ônibus fazia a linha Dianópolis, no Tocantins, para Goiânia, transportando 18 passageiros, e o motorista alegou que os comprimidos eram para uso próprio. Diante disso, o homem e os comprimidos foram encaminhados para a Polícia Civil.

Motorista de ônibus é preso por transportar drogas na BR-153, em Jaraguá

Um motorista de ônibus, de 48 anos, que faz transporte interestadual de passageiros foi preso, no último dia 21 de abril, por transportar drogas na BR-153, em Jaraguá, na região central de Goiás. O homem teria pegado a droga de um desconhecido.

De acordo com a PRF, durante a vistoria nas bagagens que estavam no compartimento inferior do veículo, um dos cães farejadores sinalizou que poderia ter algo ilícito em uma das mochilas. Ao checar, os policiais localizaram 250 gramas de pasta base de cocaína e 3,2 quilos de maconha, além de uma balança de precisão.

Ao questionarem os motoristas sobre a propriedade da bagagem, que estava sem identificação, um deles afirmou que recebeu R$ 50 de uma mulher na rodoviária de Goiânia para levar a mochila até Gurupi, no Tocantins. Ele disse que acreditava tratar-se uma encomenda legal, não imaginando que eram drogas.

O motorista, de 48 anos, foi preso por suspeita de tráfico de drogas, podendo pegar de 5 a 15 anos de reclusão. Ele foi conduzido para a Delegacia da Polícia Civil de Jaraguá.