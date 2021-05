Vacinação em Aparecida de Goiânia: saiba quem pode ser imunizado

A vacinação contra a Covid-19 em Aparecida de Goiânia segue nesta sexta-feira (21/5) para alguns grupos. Assim, podem ser imunizadas grávidas e puérperas. Além disso, pessoas com comorbidades, Síndrome de Down e renais crônicos, todos acima de 18 anos. Ademais, pessoas com deficiência permanente inscritas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC). Os idosos também continuam sendo imunizados, recebendo a segunda dose.

A vacinação para as grávidas e puérperas em Aparecida de Goiânia acontece apenas para aquelas que tenham comorbidades. Assim, devem apresentar prescrição médica e agendar a imunização pelo aplicativo “Saúde Aparecida”. O acesso está disponível no site da Prefeitura. O agendamento é necessário já que as mulheres grávidas e no pós-parto só podem receber as vacinas da Coronavac e Pfizer. Dessa forma, pelo aplicativo a Secretaria consegue direcioná-las aos postos adequados.

As regras também valem para as próximas fases da campanha de vacinação em Aparecida de Goiânia. Assim, gestantes que não tenham comorbidades, mas que se encaixem em outros grupos, como profissionais da educação, por exemplo, também precisam da indicação médica e do agendamento.

Além disso, as mulheres desse grupo que receberam a primeira dose da vacina da AstraZeneca, quando ainda era permitida a aplicação, devem aguardar o término do período da gestação e do puerpério (até 45 dias pós parto) para receber a segunda dose do imunizante. Ademais, quem recebeu a primeira dose da Coronavac e Pfizer, deve receber o reforço normalmente, conforme o prazo previsto no cartão.

Vacinação contra a Covid-19 de pessoas com comorbidades em Aparecida de Goiânia

A vacinação de pessoas com comorbidades, Síndrome de Down e renais crônicos acima de 18 anos e de pessoas com deficiência permanente inscritas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) continua normalmente nesta sexta-feira.

O grupo recebe a primeira dose da vacina nos drives-thru da Cidade Administrativa e do Centro de Especialidades, de segunda à sexta-feira das 8h às 18h. Ademais, aos sábados das 8h às 17h, sem necessidade de agendamento.

O imunizante também está sendo aplicado em cinco Unidades Básicas de Saúde (Andrade Reis, Jardim Olímpico, Bairro Cardoso, Jardim Florença, Veiga Jardim) e na Central de Imunização. Nestes locais é necessário fazer agendamento pelo aplicativo “Saúde Aparecida”. O atendimento nesses locais ocorre de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h. Na Central de Imunização o serviço também está disponível aos sábados.

Para comprovar qualquer uma das comorbidades é necessária a apresentação de laudo médico. A Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia criou um modelo padrão de formulário. Porém, qualquer laudo médico simples será aceito, desde que emitido há no máximo um ano. Assim, tem que ter o nome completo do paciente, comorbidade descrita e assinatura do médico, com carimbo. Além disso, pessoas com deficiência podem apresentar cartões de cadastro ou carteira de identificação da comorbidade.

Segunda dose

A vacinação com a segunda dose dos imunizantes para idosos também segue em Aparecida de Goiânia. Dessa forma, está disponível no drive-thru do Aparecida Shopping, de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados das 8h às 17h.

O serviço também está disponível nas UBS’s dos setores Andrade Reis, Bairro Cardoso, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim, de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h. Não é necessário agendamento em nenhum dos casos.

Para receber a vacina, é necessário levar documento de identidade, CPF e cartão de Vacinação. Se for a segunda dose da Coronavac, a vacinação acontece apenas no drive-thru do Aparecida Shopping e na Central Municipal de Imunização.

*Com informações da Secom Aparecida