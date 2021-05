Veja quem pode se vacinar contra Covid-19 em Goiânia neste sábado (22)

A Prefeitura de Goiânia amplia a partir deste sábado (22/5) o público para vacinação contra a Covid-19 na capital. A partir de agora, estão incluídas pessoas com deficiência sem cadastro no Benefício de Prestação Continuada (BPC) e doenças neurológicas crônicas, seguindo recomendação do Ministério da Saúde.

Pessoas a partir de 18 anos com deficiência podem agendar seu atendimento pelo aplicativo Prefeitura 24 horas, mesmo se não tiverem cadastro no BPC. Além da documentação comum para todos os grupos (documento de identidade com foto, CPF e comprovante de endereço), é necessário preencher a declaração de deficiência autodeclarada. O documento está disponível no site da Secretaria Municipal de Saúde.

Desde o início da vacinação em pessoas com comorbidades, pacientes com doenças neurológicas já eram atendidos. Com a orientação mais recente do Ministério da Saúde, outras doenças foram incluídas, a exemplo de esclerose múltipla. As agendas para esses pacientes já estão abertas, sem nenhuma alteração de especificidade, no aplicativo Prefeitura 24 horas.

Confira quem pode ser vacinar em Goiânia neste sábado (22)

Nesta fase da campanha de vacinação contra a Covid-19 estão sendo imunizados os seguintes grupos:

Primeira dose em Pessoas com comorbidades

Pessoas com Síndrome de Down, de 18 anos a 59 anos

Pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise), de 18 a 59 anos

Gestantes e puérperas COM comorbidades a partir de 18 anos, desde que apresentando documentação que comprove a gestação. Ex: beta HCG, ultrassonografia etc, além de relatório médico comprovando a comorbidade. Necessário agendar em uma das 13 unidades que atendem pessoas com comorbidades.

Pessoas com comorbidades, de 18 a 59 anos

Pessoas com Deficiência Permanente cadastradas ou não no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) de 18 a 59 anos

Segunda dose da Astrazeneca em pessoas em pessoas a partir de 76 anos (data de reforço marcada para 22, 25, 27 e 31/05 no cartão)

Os postos de vacinação podem ser conferidos no site da prefeitura, clicando aqui.