Fiscalização em Aparecida multa 186 pessoas por aglomeração e não uso de máscara 

Dando continuidade a força-tarefa de fiscalização do cumprimento das portarias e regras sanitárias de combate a transmissão da Covid-19 em Aparecida, os fiscais visitaram 26 estabelecimentos de bebidas em Aparecida na madrugada de sábado para domingo (22 e 23). Durante a operação foram apreendidos 3 carros com som automotivo, 7 estabelecimentos entre bar e distribuidora foram fechados e autuados e 186 pessoas foram multadas por não uso da máscara. Duas festas clandestinas também foram encerradas.

A ação percorreu diversos bairros. Somente em uma distribuidora de bebidas no setor Alto Paraíso, 150 pessoas foram multadas em R$ 111 cada uma pelo não uso da máscara e também por estarem aglomeradas em um espaço fechado. No mesmo local, 3 carros com som automotivo foram apreendidos e encaminhado para o pátio da Semma por perturbação do sossego. Outras duas distribuidoras, no Jardim Florença e Jardim Tiradentes, também foram autuadas e fechadas por falta de documentações específicas de funcionamento e por promoção de aglomeação de clientes.

O combate e enfrentamento a Covid-19 em Aparecida continua com ações voltadas para evitar a transmissão do vírus. Mesmo estando no cenário verde, ou seja, de baixo risco, a cidade segue com medidas restritivas para conter a realização de atos que infrinjam as portarias destinadas para o controle da pandemia no município. Entre essas medidas, está a fiscalização de eventos clandestinos e de perturbação do sossego. A fiscalização também interrompeu duas festas clandestinas nos setores Jardim Tiradentes e Papillon Park. Nesses pontos mencionados, 36 pessoas foram multadas por não usarem máscara.

Fim de semana de aglomeração em Aparecida de Goiânia

Na operação de fiscalização realizada na noite da última sexta-feira (21/5) os fiscais da Prefeitura de Aparecida coibiram a realização de festas clandestinas, uso de som automotivo e outras irregularidades. Durante a noite e a madrugada foram apreendidos 6 carros com som automotivo por perturbação do sossego, 46 pessoas multadas por não uso de máscara, uma caixa de som foi apreendida e 6 festas foram encerradas por descumprimento das normas de combate ao coronavírus. Os fiscais visitaram 30 bares e distribuidoras para verificação de documentação onde 6 deles foram interditados e autuados por falta de documentação. Ainda na quinta-feira, 20, os fiscais apreenderam 8 carros com som automotivo na feira do setor Parque das Nações em Aparecida. Vizinhos ao local denunciaram a aglomeração e o som alto pelos canais da prefeitura.