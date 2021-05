Capotamento deixa cinco feridos na BR-040, em Luziânia

Um capotamento deixou cinco pessoas feridas neste domingo (23/5) na BR-040, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal (DF). Segundo informações, o motorista perdeu o controle da direção e bateu na parede um restaurante, que estava fechado no momento do acidente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), as vítimas estavam em um Fiat Siena e três delas ficaram presas às ferragens. Testemunhas relataram que o condutor do carro perdeu o controle ao tentar fazer uma ultrapassagem. Neste momento, saiu da pista e capotou.

O motorista, de 32 anos, estava com escoriações; uma adolescente de 16 anos se queixou de dores no corpo; um jovem de 24 anos teve traumatismo craniano leve; um rapaz de 21 anos apresentou escoriações nos braços e pernas; e um jovem de 27 anos teve um trauma na coluna cervical e lombar, por isso, não conseguia movimentar as pernas no momento do acidente.

As vítimas foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Marajó e Cais II de Valparaíso de Goiás. Também participou do resgate o Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU).

O nome das vítimas não foram divulgados, por isso, o Dia Online não conseguiu atualização do estado de saúde delas.

Além do capotamento na BR-040, em Luziânia, atropelamento deixa uma vítima na BR-153

Um outro acidente foi registrado neste domingo (23/5). Neste caso, uma arquiteta de 42 anos que mora em Itumbiara morreu após ser atropelada enquanto pedalava com amigos na BR-153, em Canápolis, Minas Gerais.

Segundo testemunhas, a vitima foi atingida por um veículo desgovernado e em alta velocidade. Amigos ainda relatam que o motorista teria dormido no volante. Após o acidente, o motorista fugiu do local e abandonou o carro, que foi localizado em seguida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Amigos e familiares da vítima organizam uma manifestação para esta segunda-feira (24/5).