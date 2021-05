Goiás registra 596.785 casos e 16.611 mortes por Covid-19

Dados do boletim epidemiológico divulgado na tarde desta segunda-feira (24/5), pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), apontam que Goiás já registra 596.785 casos e 16.611 mortes por Covid-19. Somente nas últimas 24 horas, 1.391 pessoas foram contaminadas e 52 morreram em decorrência da doença.

Do total de casos confirmados há o registro de 568.956 pessoas recuperadas e 16.611 óbitos confirmados, o que significa uma taxa de letalidade de 2,79%. Há 303 óbitos suspeitos em investigação.

De acordo com o mapa de calor por incidência de casos confirmados, Goiânia é o município goiano que registra a maior quantidade de casos, totalizando 156.75. Em seguida estão os municípios de Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, Catalão, Trindade e Anápolis.

Em relação ao número de mortes, o mapa de mortalidade por Covid-19 mostra que Goiânia também é o município com maior quantidade de óbitos, sendo 4.765 até o momento, registrados desde o início da pandemia. Em seguida estão as cidades de Aparecida de Goiânia e Anápolis.

Mapa de Risco

A Secretaria de Saúde de Goiás (SES-GO) atualizou, na última sexta-feira (21/5), o mapa de calor da Covid-19. Em relação ao mapa da semana anterior, cinco das 18 regiões analisadas apresentaram melhora. Agora, oito regiões estão em situação de calamidade (pior nível), sete em situação crítica (nível intermediário) e três em alerta (melhor nível).

Vacinação contra Covid-19 em Goiás

Um levantamento realizado pela SES-GO apurou que, referente à primeira dose, foram aplicadas 1.303.474 doses das vacinas contra a Covid-19 em todo o Estado. Em relação à segunda dose, foram vacinadas 617.843 pessoas. Esses dados são preliminares e coletados no site Localiza SUS do Ministério da Saúde.

Conforme pactuado na Comissão Intergestores Bipartite (CIB), as Secretarias Municipais de Saúde devem registrar, de forma obrigatória, as informações sobre as vacinas administradas no módulo Covid-19 do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI Covid-19).

Em relação às vacinas, o Estado de Goiás já recebeu 2.652.280 doses de imunizantes, sendo 1.351.530 da CoronaVac, 1.224.700 da AstraZeneca e 76.050 da Pfizer.