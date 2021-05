Homem é preso suspeito de estuprar sobrinha de 11 anos, em Alto Paraíso

Um homem foi preso preventivamente, neste domingo (23/5), suspeito de estuprar a sobrinha de 11 anos, em São João Da Aliança, no nordeste do estado. A prisão foi efetuada pela Polícia Civil de Alto Paraíso.

De acordo com as investigações, a vítima foi morar na casa do autor por dois meses e, durante este tempo, o homem praticou atos libidinosos com a criança por várias vezes.

Após a descoberta do caso, a vítima foi ouvida por uma psicóloga especializada, com acompanhamento do Conselho Tutelar, e confirmou os abusos. O pai da menina, cunhado do autor, também confirmou o crime.

Segundo a PCGO, o homem estava escondido em zona rural e foi preso quando chegava em casa para buscar alguns pertences.

Homem suspeito de estuprar sobrinha de 11 anos, em Alto Paraíso, teria engravidado a filha de 10 anos

Durante as investigações, a Polícia Civil descobriu que não é a primeira vez que o suposto autor teria praticado crimes desta natureza. Testemunhas relataram que ele adotou uma menina de 4 anos e abusou dela quando ela fez 10 anos. Na época, a vítima teria engravidado do próprio pai.

Relatos ainda apontam que a menina fugiu de casa após ameaça de morte do suspeito. As últimas informações que conhecidos tiveram da menina é que ela residia em Monte Alegre. A Polícia Civil entrou em contato com os órgãos públicos da cidade para saber do paradeiro da menor.

Após representação do homem, foi expedido mandado de prisão preventiva. Ele foi recolhido à unidade prisional e encontra-se à disposição do Poder Judiciário.

Estupro de vulnerável

De acordo com o Código Penal Brasileiro, estupro de vulnerável é ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, cuja pena é de 8 a 15 anos de reclusão.

“Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência.”.