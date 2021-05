Veja quem pode se vacinar contra Covid-19 nesta segunda (24), em Aparecida

A Secretaria Municipal de Aparecida de Goiânia segue a vacinação contra Covid-19 nesta segunda-feira (24/5). Quem pode se vacinar são pessoas com deficiência e comorbidades acima de 18 anos, gestantes, idosos acima de 60 anos e profissionais de saúde.

De acordo com a prefeitura, não há necessidade de agendamento para o grupo de pessoas com comorbidades, que pode se imunizar nos drive-thrus da Cidade Administrativa Luiz Alberto Maguito Vilela, no setor Solar Central Park, e do Centro de Especialidades, no Jardim Boa Esperança, das 8h às 18h.

Gestantes e puérperas também serão imunizadas nesta segunda-feira (24/5), mas mediante agendamento, que deve ser feito pelo aplicativo Saúde Aparecida ou pelo site da Prefeitura de Aparecida de Goiânia.

Idosos acima de 60 anos, profissionais de saúde e pessoas que já estão aptas a receber a segunda dose podem procurar um dos seis postos de vacinação disponíveis, sem necessidade de agendamento prévio. Para a primeira dose é necessário agendamento.

Para se imunizar é necessário apresentação dos documentos pessoais como RG, CPF, comprovante de endereço e cartão de vacina. Pessoas com comorbidades ainda devem apresentar laudo médico.

Veja quem pode se vacinar contra Covid-19 e os locais de imunização, em Aparecida

Podem se vacinar:

Pessoas com comorbidades acima de 18 anos;

Pessoas com deficiência permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) com mais de 18 anos de idade;

Gestantes e puérperas com comorbidades;

Idosos de 60 anos ou mais com a 1ª dose e 2ª dose;

Profissionais da saúde com a 1ª dose e 2ª dose.

Locais de vacinação

Drive-thru – Pessoas com comorbidades – sem agendamento

Cidade Administrativa Luiz Alberto Maguito Vilela: Rua Gervásio Pinheiro, Res. Solar Central Park

Centro de Especialidades: Av. C – Jardim Boa Esperança

Unidades de saúde – com agendamento

UBS Andrade Reis – Avenida dos Girassóis, Qd. 11, APM-3, Setor Andrade Reis

UBS Bairro Cardoso – Avenida Embaixador, APM-07, Bairro Cardoso II

UBS Jardim Olímpico – Avenida Monte Carlo, Qd. 28, Jardim Olímpico

UBS Jardim Florença – Rua Verona esquina com a Rua São Paulo, Qd. 22, Lt. 01/20, Jardim Florença

UBS Veiga Jardim – Avenida Major Manoel Augusto Silva Brandão, Área Pública

Central Municipal de Imunização – Rua São Domingos, nº 100, Centro

2ª dose para idosos e trabalhadores da saúde – sem agendamento