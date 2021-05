Aparecida de Goiânia inicia vacinação dos trabalhadores da educação

Aparecida de Goiânia inicia, nesta terça-feira (25/5), a vacinação contra a Covid-19 em trabalhadores da educação com idade de 55 a 59 anos. Assim, o serviço estará disponível apenas por agendamento pelo aplicativo “Saúde Aparecida”. O acesso à ferramenta pode ser feito pelo site da prefeitura.

A vacinação contra a Covid-19 em trabalhadores da educação irá seguir o Plano Nacional de Imunizações (PNI). Dessa maneira, será para profissionais da educação básica, e também superior, que atuam na cidade.

O trabalhadores da educação deverão apresentar, no dia e horário marcado para vacinação em Aparecida de Goiânia, documento de identidade, CPF ou Cartão SUS. Além disso, comprovante de endereço e contracheque atestando a atuação. Os locais de vacinação para quem agendar são as Unidades Básicas de Saúde dos setores Andrade Reis, Jardim Olímpico, Bairro Cardoso, Jardim Florença e Veiga Jardim e a Central Municipal de Imunização.

A coordenadora de Imunização de Aparecida de Goiânia, Renata Cordeiro, lembra que essa etapa irá vacinar, além dos professores, mas todos os trabalhadores da educação. “Inclusive, como o acesso ao aplicativo se dá pelo número do Cartão SUS, quem trabalha aqui mas mora em outro município caso não consiga realizar o agendamento poderá ser vacinado na Central de Imunização, sem marcação prévia”, detalha. A Central está localizada na Rua São Domingos, nº 100, no Centro.

Pessoas com comorbidades ou deficiência

A vacinação de pessoas com comorbidades ou com deficiência permanente acima de 18 anos, incluindo pessoas com Síndrome de Down e pessoas com doenças neurológicas crônicas, também continua em Aparecida de Goiânia.

O serviço está disponível por meio de agendamento pelo “Saúde Aparecida”. Ademais, é possível ser vacinado nos drives-thru da Cidade Administrativa e do Centro de Especialidades. Nestes dois locais, sem precisar agendar.

Gestantes e puérperas com comorbidades acima de 18 anos também continuam sendo imunizadas. Elas necessitam fazer agendamento pelo aplicativo “Saúde Aparecida” e com prescrição médica.

Acesse AQUI e saiba os documentos necessários para vacinação de pessoa com comorbidades e deficiência em Aparecida de Goiânia.

Segunda dose

A vacinação da segunda dose dos imunizantes segue normalmente em Aparecida de Goiânia. Dessa forma, acontece no drive-thru do Aparecida Shopping, de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados das 8h às 17h. Além disso, o serviço está disponível nas UBS’s dos setores Andrade Reis, Bairro Cardoso, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim, de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h. Em todos os casos não há necessidade de agendamento.

Para receber a vacina, é necessário levar documento de identidade, CPF e cartão de Vacinação. Se a Dose 2 for do imunizante Coronavac, a aplicação ocorre exclusivamente no drive-thru do Aparecida Shopping e na Central Municipal de Imunização.

*Com informações da Secom Aparecida