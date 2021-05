Com nova condenação, penas de João de Deus ultrapassam 64 anos

O médium João de Deus recebeu mais uma condenação nesta terça-feira (25/5) no processo de violação sexual mediante fraude. Com essa nova condenação, as penas impostas ao médium já ultrapassam 64 anos.

A sentença foi proferida pelo juiz Renato César Dorta Pinheiro, titular da comarca de Abadiânia e, neste caso, a decisão estabelece dois anos e seis meses de reclusão. O processo envolvia dez vítimas apresentadas pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), mas o Poder Judiciário rejeitou a acusação em relação a nove delas e o processo seguiu com apenas uma, o que justifica o tempo estipulado na pena. O caso corre em segredo de justiça.

As denúncias contra o médium foram feitas em 8 de dezembro de 2018, quando quatro mulheres entrevistadas no programa Conversa com Bial, da Rede Globo, afirmaram ter sido abusadas por João Teixeira de Faria. Depois disso, centenas de outras vítimas se sentiram encorajadas a também denunciar o médium, num caso de repercussão internacional.

João de Deus é investigado em casos de estupro de vulnerável, posso ilegal de arma de fogo e outros crimes. Ele já possui condenação por em alguns casos.

Outros processos contra o médium João de Deus

João Teixeira de Faria ainda responde a mais de uma dezena de ações ainda não sentenciadas. Até agora, ele já foi condenado em 3 anos de reclusão em processo referente a posse ilegal de arma de fogo e a 19 anos e 4 meses de reclusão, em ação de violação sexual e estupro de vulnerável. No processo referente aos estupros cometidos contra cinco mulheres, ele foi condenado a 40 anos de prisão. Todas as condenações estão em fase de recurso no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

João de Deus está preso desde dezembro de 2018 e agora encontra-se em prisão domiciliar desde março, por pertencer ao grupo de risco de Covid-19.