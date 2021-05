Dilma Rousseff é levada ao hospital após mal-estar, em Porto Alegre

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) foi levada ao Hospital Moinho de Vento, em Porto Alegre, após passar mal na noite desta segunda-feira (24/5). A causa do mal-estar não foi informada pela assessoria da ex-presidente.

Segundo a assessoria de Dilma Rousseff, a ex-presidente foi internada para realizar exames e deve receber alta ainda nesta terça-feira (25/5). Dilma teria sentido um mal-estar enquanto participava de uma reunião virtual, na noite de segunda (24).

Por meio das redes sociais o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que conversou com Dilma às 9h desta terça (25) e que ela já se sentia melhor e estava “falante como sempre”.

“Se Deus quiser em breve já estará de volta em casa, recuperada e com muita disposição pra nossa luta”, escreveu o ex-presidente.

De acordo com a assessoria de imprensa de Dilma Rousseff, ela está sendo acompanhada pelo médico Paulo Caramori. A causa do mal-estar não foi informada.

A ex-presidente Dilma Rousseff nasceu em Belo Horizonte (MG), mas construiu sua carreira política em Porto Alegre. Após deixar o Palácio da Alvorada, em 2016, Dilma voltou para a capital gaúcha, onde mora parte da família dela.

Dilma Rousseff tem 73 anos e recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no dia 22 de março. Na época, em sua conta no Instagram a petista publicou uma foto na qual aparece recebendo a dose do imunizante em um drive-thru e escreveu: “vacinada. Primeira Dose de CoronaVac. Vacinem-se. Cuidem-se”.

Confira a nota na íntegra:

A Assessoria de Imprensa da ex-presidenta Dilma Rousseff informa que ela está fazendo exames no Hospital Moinho de Ventos, em Porto Alegre, depois de ter sentido um mal-estar na noite de segunda-feira, 24. Ela está acompanhada pelo médico Paulo Caramori e deve ter alta ainda na manhã desta terça-feira, 25.