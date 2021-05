Mãe de bebê que morreu após ingerir soda tinha ‘comportamento relapso’

A mãe da bebê que morreu após ingerir soda cáustica, em Anápolis, tinha um comportamento relapso com a filha, de acordo com a Polícia Civil. A adolescente é investigada por omissão com a criança.

A adolescente de 17 anos morava sozinha com a filha, de 10 meses, em uma quitinete alugada, em Anápolis. Segundo a Polícia Civil de Goiás (PCGO), na última quarta-feira (19/5), a mãe foi convidada pelo dono da quitinete para almoçar na casa dele, que fica no mesmo lote.

De acordo com a PCGO, a adolescente contou que se distraiu cozinhando e não percebeu que a filha tinha pegado um recipiente com soda cáustica. A criança acabou derrubando o líquido sobre o corpo e ingerindo um pouco.

A bebê chegou a ser socorrida após e levada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Anápolis. Devido a gravidade ela foi transferida para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) e acabou morrendo no último domingo (23/5).

Mãe de bebê que morreu após ingerir soda cáustica pode responder por abandono material

Segundo a Polícia Civil, caso seja comprovada a omissão, a adolescente pode responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, ou por abandono material.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Ariel Martins, a investigada tinha um ‘comportamento relapso’ com a criança, até mesmo por dificuldades financeiras e também por ser muito jovem e não ter experiência de vida.

“Algumas pessoas ouvidas relataram que mal viam a criança sendo alimentada, que o bebê engatinhava para fora da casa, já a viram colocando bituca de cigarro que ficava jogada no chão do lote na boca”, afirma Ariel Martins.

Ainda segundo o delegado, a Polícia Civil vai apurar como era a relação da adolescente com a mãe e entender o que a motivou a morar morar sozinha, mesmo sendo menor de idade.