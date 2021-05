Presidente da CPI diz que Bolsonaro deveria comprar vacina, não cloroquina

O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM) mandou um recado para o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) durante a sessão desta terça-feira (25/5). “Compre vacinas, não compre cloroquina”, disse.

A declaração foi feita depois que o líder da CPI soube, por meio de seus assessores, que o presidente teria compartilhado em suas redes sociais um projeto do parlamentar que foi arquivado.

No seu Twitter, Bolsonaro postou uma foto do projeto de Lei, de autoria de Omar Aziz, sobre a punição para médicos que receitarem medicamentos sem comprovação científica. “Médicos podem ser punidos com até 3 anos de detenção caso receitem qualquer remédio sem comprovação científica para aquela doença.”, escreveu.

Após a publicação do presidente, o senador afirmou que o presidente deve compartilhar assuntos produtivos, como reforçar a importância do isolamento social e a gravidade da Covid-19, não sobre informações “não procedentes”.

“Compre vacina, não compre cloroquina”, diz presidente da CPI a Bolsonaro

Aziz ainda disse que o presidente não deveria perder tempo compartilhando informações sem procedentes nas redes sociais, mas sim ligando para lideranças internacionais para comprar vacinas.

“Presidente, não perca seu tempo, ou quem quer que seja nas suas redes sociais, de postar esse projeto que ele já foi retirado bem antes de o senhor postar esse texto aí no seu Twitter. Perca seu tempo ligando para lideranças políticas internacionais para comprar vacina, perca seu tempo em salvar vidas. Coloque no seu Twitter algo como ‘faça isolamento social, se cuidem, essa doença mata’. Não. Descer tanto para criticar um simples projeto que já foi retirado”, atacou o senador.

“Eu como ser humano, como cidadão e como político, naquilo que eu erro e naquilo que eu me equivoco eu faço autocrítica e espero que ainda dê tempo de Vossa Excelência fazer autocrítica. Compre vacina, não compre cloroquina presidente”, completa.