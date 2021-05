Aparecida anuncia vacinação de caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia amplia, nesta quinta-feira (27/5), a vacinação contra a Covid-19. Desta vez, entram no grupo de imunização os caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo. Também serão incluídos profissionais de outros grupos.

O secretário de Saúde Alessandro Magalhães informa que os grupos contemplados a partir de amanhã serão “Trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passageiros; Metroviários; Ferroviários; Aéreos; Aquaviários; Caminhoneiros; Trabalhadores portuários; Industriais e da limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos”.

O gestor acrescenta ainda que os trabalhadores do transporte coletivo serão vacinados em seus locais de trabalho, e os trabalhadores da limpeza urbana serão imunizados em uma força-tarefa organizada pela Secretaria de Saúde, juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Quanto aos trabalhadores industriais, a vacinação ocorrerá exclusivamente por agendamento no aplicativo “Saúde Aparecida”.

Aparecida continua vacinação de trabalhadores da educação

A Secretaria Municipal de Saúde também ampliou, nesta quarta-feira (26/5), a vacinação para trabalhadores da educação básica e superior. Agora, podem se vacinar profissionais com mais de 18 anos que atuam na cidade.

O serviço está disponível nos drive-thrus da Cidade Administrativa e do Centro de Especialidades sem necessidade de agendamento. Quem preferir receber o imunizante nas Unidades de Saúde (UBS’s) dos setores Andrade Reis, Jardim Olímpico, Bairro Cardoso, Jardim Florença e Veiga Jardim e a Central Municipal de Imunização, precisa agendar pelo aplicativo “Saúde Aparecida”.

No momento da imunização é necessário apresentar documento de identidade, CPF ou Cartão SUS, comprovante de endereço e contracheque atestando a atuação.

Pessoas com comorbidades ou deficiência

A vacinação de pessoas com comorbidades ou com deficiência permanente acima de 18 anos, incluindo pessoas com síndrome de down e pessoas com doenças neurológicas crônicas, também continua na cidade. O serviço está disponível para elas por meio de agendamento pelo “Saúde Aparecida” e também nos drive-thrus da Cidade Administrativa e do Centro de Especialidades. Nestes casos, sem necessidade de agendar previamente.

Gestantes e puérperas com comorbidades acima de 18 anos também continuam sendo imunizadas mediante agendamento pelo aplicativo “Saúde Aparecida” e com prescrição médica.

Segunda dose

A aplicação da segunda dose dos imunizantes também segue normalmente na cidade, no drive-thru do Aparecida Shopping, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, e aos sábados das 8 às 17 horas. Além disso, o serviço está disponível nas UBS´s dos setores Andrade Reis, Bairro Cardoso, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim, de segunda à sexta-feira, das 8 às 17 horas. Em ambos os casos, sem necessidade de agendamento.