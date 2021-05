Aparecida de Goiânia faz Dia D de laudos de comorbidades

Dez médicos da Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia (SMS) irão realizar, nesta quinta-feira (27/5), o Dia D de laudos de comorbidades para a vacinação contra a Covid-19. Assim, as consultas acontecerão em 10 Unidades Básicas de Saúde (UBS’s), e podem ser marcadas por teleagendamento no 0800 646 1590. No total, serão disponibilizadas 500 vagas a pessoas com doenças crônicas que não são atendidas na rede da SMS ou que moram em áreas sem cobertura da Estratégia Saúde da Família (ESF).

A SMS criou um modelo padrão de formulário para a vacinação contra a Covid-19 em Aparecida de Goiânia. Dessa forma, pode ser usado na cidade para comprovar as comorbidades. Além disso, qualquer laudo médico simples, desde que emitido há no máximo um ano também serve como comprovação. Nele, deve constar o nome completo do paciente, comorbidade descrita e assinatura do médico, com o carimbo.

De acordo com superintendente de Atenção à Saúde da SMS, Gustavo Assunção, receitas não são aceitas. “Temos formulários disponíveis nas 40 UBS’s do município, podendo ser preenchidos pelos médicos das unidades após consulta e avaliação dos pacientes”.

As UBS’s que farão parte do Dia D de laudos de comorbidades para a vacinação contra a Covid-19 em Aparecida de Goiânia são as do Madre Germana, Colina Azul e Florença. Além disso, Cruzeiro do Sul, Retiro do Bosque, Parque Trindade, Bandeirante, Anhambi, Caraíbas e Pontal Sul II.