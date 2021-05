Covid-19: quase 900 doses de vacina serão descartadas, em Paranaiguara

Quase 900 doses de vacina contra a Covid-19 deverão ser descartadas, em Paranaiguara, na região sudoeste de Goiás. O Ministério da Saúde recomendou o descarte após as doses ficarem dentro de um freezer que aqueceu.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Paranaiguara, o freezer guardava 875 doses da AstraZeneca e 1.252 doses contra outras doenças. O equipamento que deveria manter o estoque refrigerado chegou a marcar 30°C.

De acordo com o Ministério da Saúde, “o resultado da avaliação foi insatisfatório para o uso das vacinas Covid-19”. A SMS informou que o freezer tinha passado por manutenção recentemente e que ainda não é possível verificar o que causou o problema. Uma perícia deve identificar a falha.

Segundo o Ministério da Saúde as perdas operacionais correspondem a 10% do total de doses distribuídas das vacinas, que já são previamente calculadas.

Doses de vacina deverão ser descartadas em Paranaiguara e Goiás recebe 189 mil vacinas contra Covid-19 destinadas à aplicação de 1ª dose

Goiás recebeu, na madrugada desta quarta-feira (26/5), mais um lote de vacinas contra a Covid-19. São 189 mil unidades da AstraZeneca, produzidas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que serão utilizadas para aplicação da 1ª dose.

O desembarque do novo lote ocorreu no Aeroporto Internacional Santa Genoveva, pouco depois da meia-noite. De lá, as doses seguiram para a Central Estadual de Rede de Frio da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO).

Após conferência na Central Estadual de Rede de Frio, os imunizantes serão distribuídos, ainda na manhã desta quarta-feira, para todas as 18 Regionais de Saúde. Na sequência, as doses chegarão aos 246 municípios goianos para a continuidade da campanha prevista pelo Plano Nacional de Imunização (PNI).

O novo lote servirá para reforçar a estratégia de vacinação em todos os 246 municípios goianos, que neste momento imunizam pessoas com comorbidades, moradores com deficiência permanente e, em determinados municípios, profissionais da educação.