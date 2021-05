Decreto: Goiânia prorroga funcionamento do comércio por mais sete dias

A Prefeitura de Goiânia publicou nesta quarta-feira (26/5) um novo decreto que prorroga o funcionamento do comércio essencial e não essencial por mais sete dias. O documento já entra em vigor hoje e tem validade até 1º de junho.

De acordo com o documento, as medidas para o funcionamento de atividades econômicas e não econômicas permanecem as mesmas que já estão em vigor. Por isso, os estabelecimentos podem abrir todos os dias da semana.

Os estabelecimentos ainda devem seguir todos os protocolos sanitários como o uso de máscaras, higienização das mãos, além de evitar aglomerações. A situação epidemiológica será analisada após 1º de junho e novas medidas devem ser adotadas.

Decreto: funcionamento do comércio é prorrogado em Goiânia; veja as determinações de cada área