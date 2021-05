Dia Livre de Impostos pode ter descontos de até 70% nesta quinta (27)

Nesta quinta-feira (27/5), Dia Livre de Impostos, várias empresas de Goiás devem oferecer produtos e serviços sem a cobrança de carga tributária. A campanha é organizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem em parceria com a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas.

A ideia da ação é materializar como os impostos representam grande parte do preço dos produtos, por isso, no Dia Livre de Impostos, os lojistas participantes vão vender sem repassar o valor da tributação aos clientes. Em alguns casos, os descontos podem chegar a 70% do valor final do produto.

Em Goiás, há descontos nos segmentos de roupas, calçados, óticas, alimentação, estética, drogaria, colchões e outros. Os estabelecimentos participantes podem ser consultados no site do Dia Livre de Imposto. Devido a pandemia, sites das empresas participantes também oferecem os produtos.

Dia Livre de Impostos

“Assim como foi nos anos anteriores, o varejo em Goiás se une ao comércio varejista dos outros estados nessa ação simbólica que mostra o quão necessitados estamos de uma reforma tributária ampla e justa, que favoreça, de fato, a economia, o ambiente de negócios e a competitividade”, diz o presidente da FCDL-GO, Valdir Ribeiro.

“Queremos mostrar para a população como as taxas são abusivas. Para se ter uma ideia, num ranking de 30 países, o nosso é o 14º que mais arrecada imposto, mas está em última colocação como país que melhor retorna o dinheiro para a população”, afirma o presidente da CNDL, José César da Costa.

Para o coordenador nacional da CDL Jovem, Raphael Paganini, o Dia Livre de Impostos é uma forma de deixar claro para o consumidor como a alta tributação afeta seu poder de compra.

“Altos impostos sem retorno têm alto impacto na economia, criando um efeito bola de neve. Com a alta tributação, os produtos ficam mais caros, então a população compra menos. Isso acarreta a diminuição dos números do varejo, que é obrigado a repassar os tributos no valor dos produtos, acarretando menos vendas e investimentos e geração de empregos. Sem emprego as pessoas diminuem seus gastos e assim por diante num ciclo vicioso”, explica.