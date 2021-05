Presos de Goiás começam a ser vacinados contra a Covid-19

A Diretoria Geral de Administração Penitenciária (DGAP), sob orientação das secretarias de saúde dos municípios, começou a vacinação contra a Covid-19 de presos de Goiás. Até o momento, cerca de 391 presos já foram vacinados, priorizando o grupo que possui alguma comorbidade ou por faixa etária decrescente.

De acordo com o Plano Nacional de Imunização (PNI), o planejamento e operacionalização da vacinação nos estabelecimentos penais deverão ser articulados com as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde e Secretarias Estaduais de Segurança Pública ou correlatos, conforme a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP).

Em Goiás, a vacinação acontece à medida em que as secretarias municipais disponibilizam as doses para as unidades prisionais. A imunização teve início no último dia 19 de maio.

Segundo a DGAP, “a população carcerária entra no PNI como grupo prioritário por ser um grupo vulnerável em situação de maior impacto para casos da Covid-19, já que é difícil estabelecer distanciamento social dentro dos estabelecimentos penitenciários.”.

Cerca de 23 cidades já começaram a vacinação contra a Covid-19 de presos de Goiás

Até o momento, foram vacinados detentos das seguintes unidades prisionais:

Itaberaí

Itapuranga

Jaraguá

Jussara

Cidade Ocidental

Alexânia

Cristalina

Santo Antônio do Descoberto

Buriti Alegre

Corumbaíba

Itumbiara

Piracanjuba

Aragarças

Caiapônia

Indiara

Iporá

Jataí

Padre Bernardo

Planaltina

Rio Verde (Unidade Prisional Regional e Casa de Prisão Provisória)

Luziânia (Penitenciária Masculina, Casa de Prisão Provisória e Unidade Prisional Feminina)

Aparecida de Goiânia (Complexo Prisional – Casa de Prisão Provisória, Central de Triagem, Penitenciária Odenir Guimarães e Penitenciária Feminina Consuelo Nasser).

Em Anápolis, a vacinação deve começar a partir desta quarta-feira (26/5), já que existe uma recomendação do Ministério Público para vacinar os cerca de 650 presos do município.

Casos de coronavírus entre detentos

Segundo levantamento da DGAP, dos 21.961 presos do sistema penitenciário goiano, 2.309 já foram contaminados com a Covid-19, conforme dados da última segunda-feira (24/5). Desses, 2.193 estão recuperados, 43 seguem em tratamento e 11 vieram a óbito. Outros 62 casos são contabilizados pela instituição, mas tratam-se de detentos que receberam alvará de soltura e estão fora do sistema prisional.