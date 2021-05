Sesc Goiás recebe o 4º Festival de Teatro Infantil de Goiás

O Sesc Goiás recebe, de 28 a 30 de maio, o 4º Festival de Teatro Infantil de Goiás (FESTIN GO). Assim, devido a pandemia do coronavírus, em 2021 o evento acontece de forma totalmente on-line. Dessa maneira, será transmitido pelo canal do Sesc no Youtube e pelas redes sociais do evento.

O objetivo do FESTIN GO, segundo os organizadores, é promover a inclusão e a valorização das produções culturais goianas através da arte e da cultura. Dessa forma, a programação do 4ª Festival de Teatro Infantil de Goiás terá cinco espetáculos e uma live sobre a “Acessibilidade em Tempos de Pandemia”, todos apresentados pelo Sesc Goiás. Além disso, os espetáculos terão intérpretes de Libras on-line, audiodescrição on-line e legendas.

Confira a programação o 4º Festival de Teatro Infantil de Goiás (FESTIN GO)

Espetáculo: Entre Letras | 4º Festival de Teatro Infantil de Goiás

O Grupo CIA de Teatro Cidade Livre faz a primeira apresentação do 4º Festival de Teatro Infantil de Goiás (FESTIN GO), na sexta-feira (28/5), a partir das 17h.

O espetáculo Entre Letras contra a história da Tainá, uma menina muito esperta, que resolve mostrar ao seu amigo João onde estão todos “os segredos do mundo, os mais profundos desejos…”. Assim, ele, que é muito curioso, aceita a proposta que o leva até o baú onde tudo isso e muito mais está guardado.

O resultado é uma grande viagem que contém leitura e interpretação de texto. Além disso, o espetáculo valoriza os livros, a escrita, o contato com as lendas brasileiras e muito mais.

Live Acessibilidade Cultural em Tempos de Pandemia

A live “Acessibilidade Cultural em Tempos de Pandemia” acontece no sábado (29/5), a partir das 9h. Dessa maneira, terá a participação de um representante da comunidade surda, uma intérprete de libras e uma audiodescritora.

Espetáculo: Amo Palhaço (Clowns-tô-folia) | 4º Festival de Teatro Infantil de Goiás

O Grupo Imagem apresenta o espetáculo “Amo Palhaço (Clowns-tô-folia) no sábado, a partir das 15h.

O espetáculo “Clowns-tô-folia” reúne quadros que contam pequenas histórias de amor e humor. Dessa forma, a simplicidade das personagens que compartilham sentimentos cotidianos é o elemento que estabelece o vínculo entre o teatro e a plateia.

Espetáculo: Tranças

O 4º Festival de Teatro Infantil de Goiás (FESTIN GO) tem apresentação do Grupo Teatro Destinatário, com o espetáculo Tranças. Assim, também acontece no sábado, mas a partir das 17h.

Tranças conta a história da pequena Bintou, que vive numa aldeia em Moçambique. Assim, seu grande sonho é ter tranças, como sua irmã e todas as mulheres de sua família. Porém, a tradição local diz que crianças não podem usar tranças.

“Tudo muda em um festa na aldeia, quando Bintou, com um ato de bravura e coragem, salva duas crianças de sua vizinhança… Será que por sua esperteza ela ganhará um prêmio?” Apenas assistindo para saber!

Espetáculo: Maria Grampinho | 4º Festival de Teatro Infantil de Goiás

O Instituto Arte e Inclusão/Inai abre o último dia de apresentações, no domingo (30/5), com o espetáculo Maria Grampinho. O espetáculo será apresentado a partir das 17h. Confira a sinopse:

Uma pessoa se destaca perambulando pelas ruas da cidade de Goiás. Mulher pequena e negra com sua trouxa na cabeça, mais de trezentos grampos brilhantes em seu cabelo, com suas sete saias e seus botões, deixa algo de mistério não revelado que mexe com a imaginação de todos. Maria Grampinho, seu nome. Seu dormitório o porão da Casa da Ponte. Assim segue Maria… errante, motivo de algazarra das crianças… mas com pouso certo e muito amada por famílias vilabelenses. De forma animada, com música e dança, “Maria Grampinho” é um espetáculo que mergulha nos mistérios desta personagem.

Espetáculo: Saltimbancos

Fechando o 4º Festival de Teatro Infantil de Goiás (FESTIN GO), nas redes do Sesc Goiás, a Cia Flor do Cerrado apresenta Saltimbancos no domingo, a partir das 18h. Assim, leva ao palco a história de quatro amigos que pelo mesmo motivo, saem da casa de seus donos, cada um com sua história, ainda que com o mesmo enredo. Confira o resumo do espetáculo:

“Suas vidas foram marcadas por maus tratos. Ao fugir de casa, ao longo do caminho, o Jumento se encontra com o cachorro, a galinha e a gata. Juntos vão à cidade com o sonho de serem músicos; daí, mais que uma parceria, surge uma bela amizade. Unidos pelo mesmo sonho, descobrem que a vida na cidade não é fácil, e que se manterem unidos é menos ainda. Porém, juntos, provam que a amizade é capaz de vencer todas as barreiras e desafios.”