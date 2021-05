Tarcísio Abreu assume a presidência da CMTC; esta é a 3ª troca em 6 meses

Na manhã desta quarta-feira (26/5), o administrador Tarcísio Abreu, de 50 anos, assumiu a presidência da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), responsável pela gestão do sistema de transporte coletivo de Goiânia e região metropolitana. Esta é a 3ª mudança no cargo em menos de seis meses da gestão de Rogério Cruz (Republicanos).

Em janeiro deste ano, o prefeito de Goiânia havia indicado o emedebista Murilo Guimarães Ulhôa para a presidência da CMTC. Murilo está entre os auxiliares ligados ao MDB que renunciaram os cargos na Prefeitura de Goiânia no dia 5 de abril deste ano.

Com a saída de Murilo Ulhôa, Rogério Cruz indicou o então diretor técnico da companhia, Domingos Sávio Afonso, para assumir interinamente o cargo de assessor de Planejamento de Transportes da CMTC. Após a posse de Tarcísio Abreu, Domingos Afonso permanece na equipe como chefe de Gabinete da presidência.

Tarcísio Abreu assume a presidência da CMTC e promete melhorias no transporte coletivo

De acordo com a CMTC, Tarcísio Abreu assume o cargo para “desenvolver a proposta de um novo transporte público para Goiânia e rede metropolitana”.

“Estamos com a missão de trabalhar o serviço de transporte com metas para melhorias e vamos realizá-las. Não há resultados sem pessoas preparadas para essa transformação em nosso sistema metropolitano, e contamos com o apoio dos gestores municipais e do governo do Estado. Nossa meta é atender o usuário”, afirma o novo presidente.

Os usuários do transporte coletivo de Goiânia e da região metropolitana ainda sofrem com aglomeração mesmo com o embarque prioritário, que limita o acesso aos ônibus somente a trabalhadores de atividades essenciais nos horários de pico.

Desde o dia 23 de março apenas trabalhadores de serviços essenciais podem utilizar o transporte coletivo nos horários das 6h às 7h30 e das 16h45 às 18h15. De acordo com a CMTC, essa medida é para reduzir aglomerações como forma de combate à Covid-19. Porém, os passageiros continuam enfrentando superlotação em ônibus e terminais da Grande Goiânia.

Sobre as aglomerações em ônibus e terminais, a CMTC informou por meio de nota, no último dia 21 de maio, que tem detectado aglomeração na parte externa dos terminais e que sempre orienta os usuários sobre a importância dos horários estabelecidos visando a segurança e saúde de todos os passageiros.