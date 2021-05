Caiado anuncia vacinação contra Covid-19 por faixa etária, em Goiás 

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), anunciou, na tarde desta quinta-feira (27/5), o início da vacinação contra a Covid-19 por faixa etária, em Goiás. A decisão foi tomada após uma reunião com o Ministério da Saúde, secretários estaduais e municipais de saúde.

De acordo com o governador, a imunização por ordem decrescente de idade já começa com a chegada das próximas remessas de vacinas. Do total de imunizantes recebidos, 70% são para população geral.

“Ótima notícia! Em reunião há pouco entre Ministério da Saúde, secretários estaduais e municipais de saúde, nossa sugestão para vacinar grupos prioritários e população geral por ordem decrescente de idade foi aceita. Isso quer dizer que, nas próximas remessas de vacina, em Goiás, 30% serão para grupos prioritários e 70% para a população geral, a partir dos 59 anos. Isso contempla professores e todos os grupos que lutavam para ter acesso às vacinas. A sua hora de vacinar vai chegar!”, escreveu o governador.

Vacinação contra Covid-19 estava seguindo grupos prioritários, em Goiás

Desde o início da vacinação em Goiás, a imunização estava sendo feita priorizando os grupos prioritários, seguindo o Plano Nacional de Imunização (PNI). Incialmente, os idosos e trabalhadores da saúde foram contemplados, depois os grupos com comorbidades. gestantes e puérperas.

Nesta semana, alguns municípios goianos começaram a imunização de trabalhadores da educação, profissionais do transporte coletivo, caminhoneiros e outros. No último dia 19 de maio algumas cidades também iniciaram a vacinação de detentos.

Balanço

Levantamento realizado pela SES-GO apurou que, referente à primeira dose, foram aplicadas 1.364.859 doses das vacinas contra a Covid-19 em todo o Estado. Em relação à segunda dose, foram vacinadas 638.301 pessoas. Esses dados são preliminares e coletados no site Localiza SUS do Ministério da Saúde.

Conforme pactuado na Comissão Intergestores Bipartite (CIB), as Secretarias Municipais de Saúde devem registrar, de forma obrigatória, as informações sobre as vacinas administradas no módulo Covid-19 do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI Covid-19).

Em relação às vacinas, o Estado de Goiás já recebeu 2.841.280 doses de imunizantes, sendo 1.351.530 da CoronaVac, 1.413.700 da AstraZeneca e 95.940 da Pfizer.