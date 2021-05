Câmara aprova uso de cartões de crédito e de débito como “SitPass”, em Goiânia

A Câmara Municipal de Goiânia aprovou nesta quinta-feira (27/5), um projeto de Lei que permite que usuários do transporte coletivo da Grande Goiânia utilizem cartões de crédito e de débito para embarcar em ônibus. Cartões de carteiras digitais também serão incluídos no novo sistema.

A implementação desse novo sistema de bilhetagem foi aprovada e mantida pela Câmara Municipal, que derrubou por 21 votos, o veto do prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos).

O projeto é de autoria do vereador Lucas Kitão (PSL) e havia sido aprovado pela Câmara Municipal no início deste ano.

Segundo o autor do projeto, “a ideia é democratizar a alternativa para os cidadãos, modernizando os dispositivos de cobrança que atualmente existem e que só reconhecem o Cartão Fácil, fornecido pela Rede Metropolitana de Transportes Coletivos (RMTC)“.

Após ser aprovado o texto segue agora para a sanção do prefeito, que deve autorizar as concessionárias de transporte coletivo de Goiânia a aceitarem o novo sistema de pagamento.

Além da aprovação do uso de cartões de crédito e de débito, vereador solicita revisão do embarque prioritário no transporte coletivo

Um requerimento apresentado nesta quinta-feira (27/5), em sessão plenária na Câmara Municipal de Goiânia, busca a revisão do embarque prioritário no transporte coletivo da Região Metropolitana do Município de Goiânia.

O objetivo é fazer com que o prefeito Rogério Cruz (Republicanos) e o Presidente da Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo (CMTC) Tarcísio Abreu, revejam a política vigente. Desde o dia 23 de março apenas trabalhadores de serviços essenciais podem utilizar o transporte coletivo nos horários das 6h às 7h30 e das 16h45 às 18h15.

A justificativa do vereador Thialu Guiotti (Avante) é de que diante do cenário atual, as regras vigentes têm gerado muito transtorno à população, como aglomerações nos terminais e pontos de ônibus, superlotação dos coletivos e atrasos recorrentes dos usuários aos seus compromissos, especialmente de trabalho.

Na Câmara, o vereador pediu a aprovação do requerimento, que será votado na sessão da próxima terça-feira. Caso seja aprovado, será enviado do prefeito de Goiânia e ao presidente da CMTC.